De Franse president Emmanuel Macron presenteert vandaag een nieuwe asielwet. Met de nieuwe wetgeving, die onder vuur ligt bij hulporganisaties, wil hij illegale immigranten veel harder aanpakken.

Het wetsvoorstel is nog niet openbaar, maar volgens de Franse krant Le Monde gaat vooral het gebruik van valse paspoorten zwaar bestraft worden. Wie een vals identiteitsbewijs heeft of dat van een ander gebruikt, riskeert een gevangenisstraf tot wel vijf jaar en een boete van 75.000 euro. In Frankrijk wonen en werken tienduizenden illegale immigranten. Als zij worden betrapt, hoeven ze nu vaak niet voor de rechter te verschijnen en krijgen ze enkel een schriftelijk verzoek om het land te verlaten.

Vorig jaar ontving Frankrijk een recordaantal van 100.000 asielaanvragen. Om die instroom het hoofd te bieden, gaat de regering in de hoofdstad Parijs illegalen voortaan maximaal vierenhalve maand opsluiten in afwachting van uitzetting. Op dit moment mag dat maximaal anderhalve maand, waarna ze weer op vrije voeten komen.

Frankrijk kan strenger selecteren

Macrons nieuwe wet biedt de overheid ook de mogelijkheid om bepaalde groepen immigranten voorrang te geven. Macron wil gediplomeerde arbeidskrachten en studenten meer kansen geven om Frankrijk binnen te komen, terwijl economische migranten uit arme landen hun uitzicht op een verblijfsvergunning zien slinken.

Voor mensen die recht hebben op asiel, is de nieuwe wet goed nieuws. De asielprocedure wordt verkort van een jaar naar een half jaar, en er komen duizenden opvangplekken bij. Verder worden sommige verblijfsvergunningen verlengd en worden de regels voor gezinshereniging soepeler.

De plannen van Macron en zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, die de wet ontwierp, is een doorn in het oog van mensenrechtenorganisaties en van groepen die de belangen van migranten behartigen. Zij noemen de voornemens ‘inhumaan’, onder meer omdat ook kinderen worden opgesloten in Franse uitzetcentra. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is dat niet toegestaan.

‘Vluchtelingen welkom, maar strenger zijn op economische migranten’

‘De wet is volledig in balans,’ zei Collomb vorige maand over die aantijgingen. ‘Twee principes staan centraal: Frankrijk moet vluchtelingen verwelkomen, maar we kunnen niet alle economische migranten binnenlaten.’

Eerder zei Macron nog dat hij een zero tolerance-beleid wil voeren tegen kampen zoals de ‘Jungle’ bij kustplaats Calais. Daar wonen naar schatting 600 – veelal illegale – migranten, die geregeld voor onrust zorgen. Drie weken geleden gingen grote groepen gewapende Afghaanse en Eritrese asielzoekers met elkaar op de vuist, naar verluidt over een overtocht naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch zou de Franse president ‘excessief geweld’ inzetten tegen immigranten: door traangas te gebruiken, de tentenkampen af te breken en bij guur weer dekens in beslag te nemen. Onzin, vindt Macron, die vorige maand benadrukte dat de politie zich voorbeeldig heeft gedragen en dat het immigratiebeleid eerlijk is.