Merkel onder vuur van CDU na ‘miserabel akkoord’

Nog voordat ze kan aantreden met haar nieuwe regeringsploeg ligt Angela Merkel al onder vuur van haar eigen partij CDU. Woensdag is bekendgemaakt dat Merkel aan het begin staat van haar vierde regeringsperiode. ‘Miserabel’ wordt het compromis met coalitiepartij SPD genoemd.

Het SPD-congres moet de beoogde coalitie nog goedkeuren, maar dan kan Angela Merkel eindelijk beginnen aan haar vierde termijn als bondskanselier van Duitsland.

SPD krijgt sleutelministeries ondanks zeperd

Hoewel de sociaal-democraten het slechtste verkiezingsresultaat boekten in decennia, wist leider Martin Schulz twee sleutelministeries te bedingen. De SPD krijgt zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Buitenlandse Zaken toebedeeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Merkel overgedragen aan Horst Seehofer, van de Beierse zusterpartij CSU.

Deelstaatpresident van Sleeswijk-Holstein Daniel Günther (CDU) vindt de verdeling van kabinetsposten niet in verhouding staan met het verkiezingsresultaat. ‘Ik had veel liever een CDU-minister op de post van Financiën gehad,’ zegt Günther in een interview met de Duitse krant Die Welt. Wel is hij gematigd positief.

Financiën afstaan is ‘politieke fout’

Veel minder enthousiast is Wolfgang Steiger van het wetenschappelijk bureau van de CDU. Hij vindt dat de christen-democraten met de onderhandelingen een ‘miserabel resultaat hebben geboekt’. Dat zegt Steiger tegen de Neue Osnabrücker Zeitung. Ook CDU-parlementariër Christian von Stetten noemt het compromis een ‘politieke fout’. Hij benadrukt dat een SPD-minister van Financiën minder oog heeft voor de Duitse belangen en meer voor de pro-Europese SPD-belangen.

Volgens Seehofer was het essentieel dat de sociaal-democraten de sleutelministeries kregen, omdat Schulz anders niet overstag was gegaan voor een nieuwe coalitie. Het alternatief was het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Merkel en Schulz willen in het komende regeerakkoord meer aandacht besteden aan de Europese Unie en het Europees Parlement meer bevoegdheden geven. Schulz was tot begin 2017 voorzitter van datzelfde parlement.