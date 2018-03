Merkel verheugt zich op Macedonische EU-toetreding

De Europese Unie maakt er geen geheim van te streven naar verdere oostwaartse uitbreiding. De Duitse bondskanselier Angela Merkel toont zich woensdag tevreden met de vooruitgang die Macedonië boekt op de weg naar het EU-lidmaatschap.

Merkel prijst de pogingen van Macedonië om interne hervormingen door te voeren. Macedonië maakt deel uit van een zeskoppig blok van Balkanlanden dat zich bij de Europese Unie (EU) wil voegen. Vorige week benadrukte EU-buitenlandchef Federica Mogherini al dat het toetreden van die Balkanlanden een ‘keerpunt’ zal vormen voor de EU.

Landen moeten corruptie aanpakken en rechtsstaat waarborgen

Hiermee wordt het voor Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Kosovo, Macedonië en Montenegro mogelijk om in de nabije toekomst lid te worden van de EU. Hiervoor, benadrukt Mogherini, moeten nog wel de nodige stappen worden gezet. Voordat het zover is, moeten de regeringen van de kandidaat-lidstaten bijvoorbeeld zorgen dat de rechtsstaat wordt gewaarborgd en corruptie wordt teruggedrongen.

Macedonië is in elk geval goed op weg, concludeert Merkel woensdag. De EU wil voorkomen dat Rusland aan invloed wint op de Balkan en is een nieuwe integratiecampagne gestart voor kandidaat-lidstaten. Merkel sprak woensdag op een gezamenlijke persconferentie met de Macedonische premier Zoran Zaev. Macedonië wil een aantal juridische hervormingen doorvoeren om de ‘transparantie’ te bevorderen en het rechtssysteem meer in lijn te brengen met die van de EU, een eis voor kandidaat-lidstaten.

Macedonië: ‘Geen alternatief voor EU en NAVO’

Macedonië ligt ook overhoop met Griekenland, dat bezwaar maakt tegen de naam van het land omdat het op basis daarvan aanspraak zou kunnen maken op de gelijknamige Noord-Griekse regio. De twee landen hebben afgesproken om hierover gesprekken te voeren in aanloop naar een NAVO-top in de zomer. De regering in Skopje is naar eigen bereid om een ‘geografische aanduiding’ in de naam op te nemen om het conflict op te lossen.

Merkel belooft verder om het proces waarmee de Balkan-landen toegang kunnen krijgen tot EU-toetredingsfondsen te versnellen. ‘Wij Europeanen hebben altijd te veel tijd nodig. Het is hier niet per se een vraag van hoe veel we gaan betalen, maar meer hoe lang het gaat duren,’ aldus Merkel.

Zaev reageerde enthousiast op de woorden van Merkel: ‘Voor Macedonië bestaat er geen alternatief voor NAVO- en EU-lidmaatschap. Voor de hele regio (de Balkan, red.) bestaat er geen alternatief.’

Commissie is gebrand op oostwaartse uitbreiding

De Europese Commissie is erop gebrand om de EU verder uit te breiden. Johannes Hahn, Commissaris voor de uitbreiding van de Europese Unie, vindt dat EU-lidstaten haast moeten maken, en zelf moeten zorgen voor draagvlak onder de bevolking. Het doemscenario dreigt als de EU niet uitbreidt: ‘Of we exporteren stabiliteit naar nieuwe lidstaten, of we importeren instabiliteit.’

Eerder zei de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, dat de toetreding van de Balkanlanden noodzakelijk is voor stabiliteit in de regio. ‘De EU zal dan uit meer dan 27 landen bestaan,’ voorspelde Juncker over de periode na zijn termijn als Commissievoorzitter.