De Nederlandse secretaris-generaal van de Europese Commissie, Alexander Italianer, stapt op. Nederland verliest daarmee een toppositie in de Europese Commissie.

De machtigste ambtenaar van Brussel heeft volgens zijn baas, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, per brief aangekondigd dat hij 1 maart met pensioen gaat. ‘Dit is een emotioneel moment, want Italianer heeft een voorbeeldig Europees parcours gelopen,’ aldus Juncker.

Italianer wordt opgevolgd door de Duitser Martin Selmayr, maakte Juncker tijdens een persconferentie bekend. In Juist Magazine verscheen in juli 2015 dit portret van Selmayr.