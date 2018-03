Nieuwe president: doorgaan met afpakken land blanke boeren

De nieuwe president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika vindt dat de landonteigening van blanke boeren moet doorgaan. Hij spreekt van een ‘erfzonde’ die moet worden hersteld.

‘Niemand zegt dat land van onze mensen moet worden afgepakt. Waar het om draait, is dat we ervoor zorgen dat onze mensen rechtvaardige toegang hebben tot land,’ zei Ramaphosa dinsdag in het parlement in Kaapstad. Hij volgt Jacob Zuma op, die woensdag aftrad na druk van zijn partij ANC. Zuma lag hevig onder vuur wegens machtsmisbruik en corruptie.

Boerderijmoorden in Zuid-Afrika blijven toenemen, lees het verslag van correspondent Fred de Vries

Ramaphosa, die het van vakbondsleider schopte tot miljonair, verdedigde in het parlement uitspraken die hij vrijdag deed tijdens zijn eerste State of the Union-toespraak, waarin hij zijn plannen voor Zuid-Afrika ontvouwde. In deze toespraak kondigde Ramaphosa onder meer aan dat hij land zo snel mogelijk wil afpakken van blanke boeren en wil ‘teruggeven’ aan zwarte boeren. Met deze ‘herverdeling’ van landbouwgrond wil hij ‘radicale economische transformatie’ teweegbrengen.

Compensatie voor de ‘erfzonde’ van de apartheid

Onteigening van land van blanke boeren is volgens Ramaphosa nodig als compensatie voor de ‘erfzonde’ van de apartheid (1948-1990), waarin het in Zuid-Afrika alleen blanken was toegestaan om land te bezitten. Wel benadrukt de president dat de overdracht van land geweldloos moet verlopen en dat de agrarische productie, waar blanke boeren grotendeels voor zorgen, op peil moet blijven. Wat Ramaphosa betreft, hoeven blanke boeren niet per se te worden gecompenseerd voor de landonteigening.

Zwarte activisten vinden dat de blanke settlers van Zuid-Afrika zich het land destijds op illegale wijze hebben toegeëigend. De ANC-regering werkt al sinds 1994, toen Nelson Mandela president werd, aan een landteruggaveproject. Maar radicale groeperingen als Economic Freedom Front (EFF) en Black First Land First (BLF) vinden dat het te lang duurt en eisen dat de grond zonder compensatie van blanken wordt afgepakt.