‘Noord-Korea levert Syrië chemische wapens’

Noord-Korea zou grondstoffen voor chemische wapens leveren aan het Syrische leger van president Bashar al-Assad. Dat zeggen medewerkers van de Verenigde Naties (VN).

Via een Chinees vervoerbedrijf in dienst van het Noord-Koreaanse regime zijn van eind 2016 tot begin 2017 vijf scheepsladingen naar Syrië verscheept met zuurbestendige tegels, kleppen en pijpen, meldt The Wall Street Journal.

De Amerikaanse krant sprak VN-diplomaten die anoniem willen blijven. Zij beweren dat Noord-Koreaanse raketgeleerden in 2016 en 2017 militaire installaties in Syrië hebben bezocht, nadat het materiaal was verscheept. Volgens hen is het niet ondenkbaar dat er nog steeds Noord-Koreanen in de Syrische steden Hama, Barzah en Ardeh werken.

VN: leger Assad gebruikt chloorbommen

Eerder deze maand zei de VN al dat het leger van Assad – met gevechtsvliegtuigen van Russische makelij – chloorgasbommen inzet bij de bombardementen op Oost-Ghouta, nabij de Syrische hoofdstad Damascus. In de stad verschansen zich rebellen van het Vrije Syrische Leger, dat tegen Assad strijdt en een bondgenoot is van Turkije. Assads troepen bombarderen er veel woonwijken.

De Verenigde Staten, VN en Turkije vroegen Assad en zijn Iraanse en Russische bondgenoten vorige week al om te stoppen met de bombardementen. Rusland noemde het voorstel ‘onrealistisch’, omdat het Syrische regeringsleger met steun van Moskou en Iran vecht tegen de aan terreurgroep Al-Qa’ida gelieerde rebellen. Volgens de VN-Veiligheidsraad is praten of onderhandelen met terroristen van Al-Qa’ida en Islamitische Staat (IS) onwenselijk.

Geen wapenstilstand, maar dagelijkse gevechtspauze van vijf uur

Deze week moest een door de Russische president Vladimir Poetin afgekondigde wapenstilstand van dertig dagen ingaan, zodat hulpverleners zieken en gewonden kunnen helpen en de bewoners van Oost-Ghouta van levensmiddelen kunnen voorzien. Maar dinsdag werd al duidelijk dat de afspraak voor een staakt-het-vuren niet wordt nageleefd, de luchtaanvallen en mortieren gingen onverminderd door. Daarom is er nu, wederom op Russisch initiatief, een dagelijkse gevechtspauze van vijf uur afgekondigd.

Assad blijft gebruik chemische wapens ontkennen

Vorige maand gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson president Assad nog een veeg uit de pan: hij zou ‘eindverantwoordelijk’ zijn voor het gebruik van chemische wapens tegen zijn eigen bevolking. Assad heeft de inzet van chemische wapens altijd ontkend: sinds 2013 zouden zijn troepen die hebben opgegeven.

In april 2017, toen in het stadje Khan Sheikhun 87 mensen omkwamen door een aanval met het zenuwgas sarin, wezen westerse leiders, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, met de beschuldigende vinger naar de Syrische president. Diens bondgenoten in Moskou verdedigden Assad toen: volgens Rusland kwam het gas vrij toen een chemicaliënopslagplaats van de rebellen werd getroffen bij een bombardement.