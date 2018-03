Omroep sleept FPÖ’er voor rechter om beschuldiging nepnieuws

De Oostenrijkse publieke omroep ORF daagt vicekanselier Heinz-Christian Strache van de rechts-populistische partij FPÖ voor de rechter. Strache beschuldigde de omroep eerder van de verspreiding van nepnieuws.

Dat meldt persbureau Reuters. De vicekanselier beschuldigt de omroep al langer van linkse sympathieën bij de berichtgeving en dreigde meerdere malen de subsidie stop te zetten.

Twee weken geleden postte Strache een bericht op Facebook van ORF-presentator Armin Wolf met het bijschrift: ‘Er is een plaats waar leugens nieuws worden. Die plaats is het ORF.’

Twee rechtszaken tegen politicus

Het ORF daagt de politicus nu voor de rechter. In een verweer stelt Wolf dat hij nooit eerder door een politicus van liegen is beschuldigd. Hij heeft zelf ook een aanklacht tegen de politicus ingediend. Justitie onderzoekt de zaak, maar het is onduidelijk of het tot een rechtszaak komt. Wolf staat in Oostenrijk bekend om zijn scherpe interviewstijl en pakte in het verleden zowel linkse als rechtse politici hard aan.

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen noemt de uitspraken van Strache een gevaar voor de persvrijheid. ‘Minachtende opmerkingen of het beschuldigen van een persoon zonder onderbouwing mogen geen plaats hebben in ons publieke debat. Het getuigt van een gebrek aan respect en stelt de persvrijheid ter discussie,’ zegt de president.

Strache niet onomstreden

Het is niet voor het eerst dat Strache negatief in het nieuws komt. Begin januari opperde hij het idee om een avondklok in te stellen voor asielzoekers die nog wachten op een beslissing over hun asielaanvraag. ‘Zo lang we een open asielprocedure hebben, moeten we de orde handhaven,’ zei hij daarover. Oppositiepartijen haalden fel naar hem uit en zelfs zijn eigen partij distantieerde zich van het plan.

De Europese Unie heeft meerdere keren haar zorgen geuit over de regeringsdeelname van de FPÖ. Eind december luidde een groep voormalige Europese ministers de noodklok over de ‘fatale ideologie van de haat’ van de partij. In een open brief omschreven ze partijleden onder meer als ‘de erfgenamen van het nazisme’, en hekelden ze de ‘stilte en apathie’ over de regeringsdeelname van de partij.