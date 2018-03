Steeds meer christenen in Duitsland worden slachtoffer van aanvallen, tot schrik van de katholieke kerk. Tegelijkertijd luidt het Europees Parlement de noodklok om anti-christelijke misdrijven in Turkije.

Sinds de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten in 2014 op gang kwam, zijn steeds meer mensen naar Duitsland gekomen ‘die de liberale orde van ons land niet begrijpen of accepteren’, zegt de Duitse aartsbisschop Ludwig Schick in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vorig jaar waren er bijna honderd aanvallen op christenen in Duitsland, waaronder een moord, negen verwondingen en een brandstichting. In ongeveer een kwart van de gevallen waren kerken en christelijke symbolen het doelwit. Zo’n veertien keer ging het om aanvallen waarbij vluchtelingen betrokken waren. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse federale recherchedienst.

Schick wijst erop dat de haat tegen religieuze mensen in het algemeen is gestegen, ook tegen Joden en moslims. Hij wijst op ‘tendensen van radicalisering’ onder bepaalde groepen moslims en andere groepen in de samenleving. ‘Dat is gevaarlijk voor de sociale cohesie en de vreedzame coëxistentie.’

Discriminatie van christenen neemt ook in Turkije toe

Het Europees Parlement nam woensdag al een resolutie aan die mensenrechtenschendingen in Turkije veroordeelt. Behalve onder meer het ontslaan of gevangenzetten van tienduizenden mensen door het regime, kaart de resolutie de ‘uitholling van de seculiere beginselen’ aan, in het bijzonder de toegenomen discriminatie van christenen. Het parlement roept de Europese Commissie op de Turkse regering daar op aan te spreken.

Naar verluidt zijn 50 Aramese kerken, kloosters en begraafplaatsen geconfisqueerd in de zuidoostelijke Turkse stad Mardin, waar kleine minderheden Aramese en Armeense christenen wonen. Ook roept het parlement op de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die sinds oktober 2016 vastzit op beschuldiging van spionage en lidmaatschap van de door Turkije als terreurorganisatie bestempelde Gülenbeweging, vrij te laten.

Turkije 31ste op ranglijst christenvervolging

Een maand geleden presenteerde stichting Open Doors zijn jaarlijkse ranglijst van landen waar christenen worden vervolgd. Daar staat Turkije op de 31ste plaats. De ranglijst, waar veel Midden-Oosterse en (Noord-)Afrikaanse landen op staan, wordt aangevoerd door Noord-Korea.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers pleitte er woensdag al voor om antisemitisme, dat in Nederland en Frankrijk toeneemt, harder aan te pakken. Ook wil hij een veel hardere aanpak voor bedreigingen en geweld tegen afvallige moslims.