Oxfam-topman Mark Goldring gaat dinsdag alsnog door het stof om het seksschandaal in Haïti. Ook biedt Goldring excuses aan voor een ‘onhandige uitspraak’ afgelopen weekeinde. Hij zei toen dat Oxfam werd behandeld ‘alsof we baby’s hebben vermoord’.

Zondag beklaagde Goldring zich tegenover het Britse dagblad The Guardian over de berichtgeving over de zaak. Hij zei dat de misstanden bij Oxfam buitengewoon hard worden bestraft. ‘De storm van kritiek die we nu ondergaan is buiten alle proportie.’ Ook zei hij dat de verklaringen die medewerkers hebben gegeven door de media worden gemanipuleerd.

Goldring op het matje geroepen om seksfeesten

De Britse Oxfam-voorman zei dat hij zes slapeloze nachten achter de rug had vanwege het schandaal toen hij de gewraakte uitspraak deed. ‘Het spijt me, ik stond onder hevige stress, ik had al veel interviews achter de rug. Ik had het niet moeten zeggen. Het is niet aan Oxfam om de ernst van de zaken te beoordelen.’ Goldring werd dinsdag op het matje geroepen in het Britse parlement, nadat diverse parlementsleden en premier Theresa May zich geschokt hadden uitgelaten over de kwestie. May betitelde de onthulling als ‘afgrijselijk’.

Anderhalve week geleden werd bekend dat de hulporganisatie in 2010 seksfeesten hield met minderjarige prostituees in Haïti en Tsjaad. De onthulling zorgde voor een stortvloed aan kritiek op Oxfam en zijn kopstukken, onder wie Goldring, die er al jaren van wisten. De feesten waren met hulpgeld betaald en werden omschreven als ‘een orgie van Caligula-achtige proporties’ met meisjes die in Oxfam-T-shirts rondliepen. Voor de missie op Haïti, na de zware aardbeving daar in 2010, had de organisatie zo’n 79 miljoen euro tot haar beschikking.

‘We hadden kwetsbare mensen moeten beschermen’

Achteraf gezien had Oxfam meer moeten doen om de ‘kwetsbare mensen’ waarmee zij werkt te beschermen, zei Goldring dinsdag in het Britse parlement. Ook erkende hij dat Oxfam ervoor had moeten zorgen dat de daders niet elders aan de bak konden komen. Tenminste een van de daders had werk gekregen bij een andere tak van Oxfam, terwijl de leiding wist van zijn betrokkenheid bij het seksschandaal. ‘Dat was een fout, het had niet mogen gebeuren. Het ging om een contract voor beperkte tijd,’ aldus Goldring.

Daarnaast verklaarde de Oxfam-CEO dat er sinds de onthulling van het schandaal nog 26 klachten van misbruik aan het adres van Oxfam zijn bijgekomen. Volgens hem waren de slachtoffers tot nu toe te bang om zich te melden, maar heeft de grote verontwaardiging en media-aandacht voor de zaak daar verandering in gebracht.

Het schandaal heeft een forse weerslag op het ledenbestand van Oxfam: na de onthulling hebben volgens Goldring zevenduizend mensen hun donaties stopgezet. ‘Het is geen wonder dat de wereld kwaad is, en dat de mensen zich afvragen of er wel geld naar liefdadigheid moet,’ erkent de CEO.

Kritiek op besteding van noodhulp

Een Britse regeringscommissie voor ontwikkelingssamenwerking kritiseert de manier waarop de regering geld geeft aan noodhulp. Ambtenaren ‘prioriteren kortetermijnoplossingen en onmiddellijke resultaten’ in plaats van derdewereldlanden te helpen op eigen benen te staan, is de conclusie. De Britse regering geeft jaarlijks bijna 15 miljard euro uit aan noodhulp.

Ondertussen heeft Zwitserland zijn donaties aan Oxfam opgeschort naar aanleiding van het wangedrag van hulpverleners in Haïti. Het Zwitserse ministerie eist ‘waterdichte opheldering van de gebeurtenissen’, laat een woordvoerder dinsdag weten. De Zwitserse regering heeft tussen 2013 en 2017 bijna 18 miljoen euro overgemaakt naar de hulporganisatie.

Farah Karimi, directeur van Oxfam Nederland, trok vorige week al het boetekleed aan. Ook zij verklaarde van de misstanden te weten, en er spijt van te hebben dat ze er niet mee naar buiten is gekomen.