Gevallen Oxfam-topman: ‘Veel wordt overdreven’

De gevallen Oxfam-topman Roland van Hauwermeiren (68), onder wiens leiding in 2010 orgies met mogelijk minderjarigen werden georganiseerd in het door een aardbeving getroffen Haïti, heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal bij de hulporganisatie. ‘Veel wordt overdreven.’

Dee Belg Van Hauwermeiren deed zijn uitspraken donderdag in de Belgische krant De Standaard. Volgens hem zullen ‘heel veel mensen – ook bij de internationale media – het schaamrood op de wangen krijgen als ze mijn versie van de feiten horen’. Toch ontkent Van Hauwermeiren niet alles. ‘Er zijn zaken die correct beschreven worden. Maar ik lees ook veel leugens en overdrijvingen. Elke week feesten? Chique villa’s? Vrouwen betaald met geld van de organisatie?’

Meer wil de topman niet kwijt, behalve dat hij het moeilijk vindt dat zijn familie hem niet meer wil zien. Binnenkort brengt een advocaat namens hem een uitgebreide verklaring naar buiten.

Topman ging in 2004 al

in de fout

Dinsdag werd bekend dat Van Hauwermeiren zich ook heeft misdragen in 2004 in het West-Afrikaanse Liberia. Hij werkte toen voor de Britse hulporganisatie Merlin en huurde destijds al zeer jonge plaatselijke prostituees in. Na intern onderzoek werd hij ontslagen, maar iets minder dan twee jaar later kon hij gewoon aan het werk bij Oxfam, waar hij in 2008 bij een missie in Tsjaad opnieuw de fout inging.

Volgens een lid van het team van Merlin dat in 2004 onderzoek deed naar de zaak, was het al snel duidelijk hoe de vork in de steel zat: het hele managementteam, bestaande uit vier mannen van middelbare leeftijd, betaalde voor seks. Talloze ooggetuigen hadden hen gezien, vaak omringd door jonge lokale meisjes, zegt hij tegen nieuwswebsite IRINnews.

Topman ging akkoord met onmiddellijk ontslag

Om de vrouwen van en naar de onderkomens te vervoeren gebruikten de mannen auto’s van de hulporganisatie. Volgens de onderzoekers was het onmogelijk om vast te stellen zeggen of de meisjes ouder waren dan 18 jaar. Toen Van Hauwermeiren werd ingelicht over de resultaten van het onderzoek, ‘ontkende hij in alle toonaarden’, maar ging hij akkoord met onmiddellijk ontslag.

Ondanks zijn misdragingen kon de Belg tot 2014 blijven werken bij verschillende hulporganisaties.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) meldde gisteren dat zij vorig jaar wereldwijd twintig mensen ontsloeg wegens seksueel misbruik en wangedrag. Vijf van hen vielen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse afdeling van de ngo. Volgens een woordvoerder ging het in alle gevallen om ongewenst seksueel gedrag tussen collega’s onderling en niet tussen medewerkers en patiënten.