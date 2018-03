Britse politiechef: extremisten even erg voor kinderen als pedofielen

De Britse overheid moet kinderen weghalen als de ouders extreem-rechtse of islamitische terroristen zijn, vindt Mark Rowley, scheidend hoofd van de antiterreureenheid van de Londense politie. Volgens hem zijn ‘extremisten’ even schadelijk voor het welzijn van kinderen als pedofielen.

Als ouders seks willen met hun kinderen of geloven dat ze iedereen met een ander geloof of een ander gedachtegoed moeten haten, zei Rowley maandag in zijn afscheidstoespraak, ‘zijn het wat mij betreft allemaal even kwaadaardige omgevingen om kinderen aan bloot te stellen’. Dat meldt de Britse krant The Daily Mail.

Het hoofd van de Londense antiterreureenheid waarschuwde voor de opkomst van ‘extreem-rechtse’ terreur in het Verenigd Koninkrijk. Hij onthulde dat de Britse politie het afgelopen jaar vier aanslagen van ‘uiterst rechts’ heeft voorkomen: ‘Sinds een maand of achttien is hier een organisatie van blanke racisten en neonazi’s actief met precies dezelfde doelen als elke andere gewelddadige terreurbeweging.’

‘Extreem-rechts en islamitisch extremisme giftige combinatie’

Tien keer werd in 2017 een aanslag van islamitische terroristen verijdeld. Volgens Rowley zijn extreem-rechts en islamitisch extremisme een ‘giftige combinatie’, die elkaar voeden en die haat en verdeeldheid verspreiden.

Een Brit die volgens de rechter was ‘vergiftigd’ met extreem-rechts gedachtegoed, reed vorig jaar met een bestelbus in op moskeegangers in Londen. Er viel één dode en tien mensen raakten gewond. In juni 2016, vlak voor het Brexit-referendum, werd parlementslid Jo Cox, campagnevoerder tegen de Brexit, vermoord door Thomas Mair. Terwijl hij Cox stak en neerschoot, schreeuwde Mair ‘Britain first’. Hij had banden met extreem-rechtse groeperingen.

In juni vorig jaar pleegden twee islamitische terroristen een aanslag met een bus op voetgangers op de London Bridge, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Tijdens een zelfmoordaanslag bij een concert van popartiest Ariana Grande in Manchester in mei doodde terrorist Salman Abedi – die al langer in beeld was bij de inlichtingendiensten – 22 mensen, onder wie veel kinderen.

Terugkerende IS-strijders: opsluiten en nooit meer vrijlaten

Antiterreurchef Rowley liet zich ook uit over strijders van Islamitische Staat (IS), die (willen) terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Het liefst ziet hij ze nooit meer vrijkomen: ‘Het zou een geweldig idee zijn om ze op te sluiten en de sleutel weg te gooien, maar dat hangt af van de juridische mogelijkheden. Het is de vraag of alle aannames kunnen worden bewezen.’