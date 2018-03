De Poolse premier Mateusz Morawiecki wordt door Israël beschuldigd van antisemitisme. De Poolse premier maakte in een gesprek met een joodse journalist een vergelijking tussen ‘Poolse daders’ en ‘Joodse daders’ van de holocaust.

Morawiecki werd tijdens een persconferentie in het Duitse München gevraagd of het onder de nieuwe Holocaustwet strafbaar is om te spreken van Poolse daders aan de Holocaust. Dat meldt de BBC.

Morawiecki: ‘Ook Joodse daders aan de Holocaust’

Morawiecki antwoordde daarop: ‘Het is ontzettend belangrijk om te begrijpen dat dit niet strafbaar zal zijn. Men kan niet worden vervolgd als je stelt dat er Poolse daders aan de Holocaust zijn – zoals er ook Joodse daders zijn, zoals er ook Russische daders zijn, en Oekraïners. Niet alleen Duitsers zijn verantwoordelijk.’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt de vergelijking van de Poolse premier een schande. In een reactie zegt Netanyahu dat dit aantoont dat de Poolse regering ‘niet in staat is om de geschiedenis te begrijpen.’

Poolse holocaustwet

Termen als ‘Poolse vernietigingskampen’ worden in Polen binnenkort bestraft. Afgelopen weken werd een wet aangenomen, die het verbiedt om te spreken van Poolse schuld aan de uitroeiing van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is in Polen illegaal om te spreken van Poolse schuld aan de Holocaust. Er komt zelfs een celstraf op te staan van maximaal drie jaar.

De reden voor het aannemen van de wet is volgens de Poolse regering het bestrijden van de term ‘de Poolse vernietigingskampen’. Met die term wordt namelijk geïmpliceerd dat Polen medeverantwoordelijk is voor de Holocaust, terwijl daar volgens de regering geen sprake van is. De regering van meerderheidspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) wil Pools nationalisme in de hand werken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Polen door nazi-Duitsland een aantal vernietigingskampen gebouwd, waaronder Auschwitz-Birkenau, Treblinka en Sobibor. Daar werden miljoenen Joden naartoe vervoerd, waar ze vervolgens werden vergast. Daarbij kwamen zes miljoen Joden om.