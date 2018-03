Premier Rutte herdenkt in Korea-oorlog gesneuvelde militairen

Maart 1950. Drie weken nadat Chinezen het Nederlandse bataljon in Korea bestormen, keert een patrouille onder leiding van een luitenant terug naar Hoengsong, de plek waar de vijand hen overrompelde.

De luitenant telt zeventien doden. De vrieskou heeft de lijken goed geconserveerd. Hun voormalige commandant herkennen de Nederlanders meteen. De Chinezen hebben de sokken en schoenen van luitenant-kolonel Marinus den Ouden uitgetrokken en meegenomen. Trouwringen, horloges, aanstekers, alles van waarde is de gesneuvelden ontfutseld. Alleen van een adjudant vinden ze nog een zegelring.

De Bloedigste Oorlog

Rutte bezoekt Hoengsong

Vlak na het bijwonen van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea, bezoekt premier Mark Rutte (VVD) het plaatsje Hoengsong om stil te staan bij de gevallenen in de Korea-oorlog (1950-1953). Op zondag 11 februari zal de premier spreken en een krans leggen aan de voet van het monument dat de Koreanen ter ere van de Nederlanders bouwden.

Tijdens de ceremonie overhandigt hij het boek De Bloedigste Oorlog, over de Nederlandse inzet tijdens de oorlog, aan de Koreaanse minister van Veteranenzaken Pi Woo-Jin. De Nederlandse ambassade liet het door LJ Veen en dit weekblad uitgegeven boek van voormalig Elsevier Weekblad-redacteur Robert Stiphout in het Koreaans vertalen. Zo kunnen Zuid-Koreanen in hun eigen taal kennisnemen van de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen de Noord-Koreanen en hun Chinese bondgenoten.

In totaal komen 122 Nederlandse militairen om in de Korea-oorlog. Drie raken vermist. Het strijdtoneel in Hoengsong zou voor het Nederlandse bataljon uiteindelijk het bloedigste blijken.

