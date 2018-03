Hoge prijs van legitimiteit tijdens illegaal referendum

Correspondent Spanje Steven Adolf (1959) schrijft sinds 1998 als correspondent voor Elsevier Weekblad over Spanje, Portugal en Marokko. Hij studeerde in 1984 af als econoom aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als financieel journalist en correspondent bij NRC Handelsblad en sinds 2010 bij de Volkskrant. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken over Spanje, … Continued