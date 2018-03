De Franse Brexit-onderhandelaar Michel Barnier doet bij een aantal lidstaten van de Europese Unie de wenkbrauwen rijzen. Barnier stelt zich zo agressief op in de Brexit-onderhandelingen, dat hij daarmee de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op het spel zet.

Dat meldt de Britse krant The Sunday Telegraph. Barnier legde vorige week, bij onderhandelingen met de Britse Brexit-minister David Davis nieuwe eisen op tafel. Die waren volgens een aantal lidstaten zo hoog, dat niemand kan verwachten dat de Britten er ooit akkoord mee gaan. Volgens een bron bijThe Telegraph bestaat het gevaar dat de Britten van de onderhandelingstafel weglopen, en de Europese Unie kan fluiten naar de Brexit-afrekening.

Brussel wil Britten straffen

Afgelopen week lekte er een document uit waarin staat dat de Europese Commissie de bevoegdheid wil om de Britten te kunnen straffen, zonder tussenkomst van de rechter. Vooral Frankrijk zou hier zeer ontstemd over zijn, omdat de Franse regering niet van tevoren werd ingelicht over een dergelijk voorstel.

Met deze sancties is het voor Brussel mogelijk om de Britten terug te fluiten tijdens de overgangsperiode, zonder naar de ultieme consequentie – het afbreken van diezelfde overgangsperiode – te grijpen.

May komt met plan de campagne

De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd in de komende weken met een toespraak te komen over de voortgang van de Brexit, waarin ze opheldering zal geven over de plannen van de Britse regering. Vorige week maakte May bekend dat de Britten geen deel zullen nemen aan een douane-unie met de Europese Unie. Door deze beslissing wordt vrij verkeer van goederen tussen beide handelsblokken uitgesloten. Voor de aanhangers van een harde Brexit is dit een belangrijke overwinning.