Na het regeerakkoord dat de Duitse partijen CDU/CSU en SPD deze week bereikten, leek het erop dat sociaal-democraat Martin Schulz minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Maar na druk van partijgenoten ziet hij daar toch vanaf.

In de sociaal-democratische partij werd Schulz overladen met kritiek toen hij had bekendgemaakt minister te worden, meldt persbureau Reuters. Partijprominent Sigmar Gabriel, momenteel minister van Buitenlandse Zaken, was boos omdat Schulz eerder had beloofd af te zien van het ministerschap in het nieuwe kabinet. Gabriel klaagde over ‘een gebrek aan respect’.

Inmiddels heeft Schulz gezegd dat de discussie over zijn positie het Regeerakkoord, dat nog door SPD-leden moet worden goedgekeurd, in gevaar kan brengen. De voormalige voorzitter van het Europees Parlement ziet af van de ministerpost. ‘Ik verklaar hierbij dat ik geen onderdeel zal worden van de federale overheid en hoop dat dit een einde maakt aan de discussies in de SPD.’

Slechts kwart Duitsers wil Schulz als minister

Volgens de Duitse opiniepeiler Forsa ziet maar liefst driekwart van de bevolking een ministerschap van Schulz niet zitten. Nadat de SPD in september fors werd afgestraft tijdens de bondsdagverkiezingen, wilde de partij in eerste instantie oppositie gaan voeren. Maar toen de onderhandelingen tussen CDU/CSU, de Groenen en de FDP op niets uitliepen, kwam CDU-leider Angela Merkel toch weer uit bij de sociaal-democraten.

De christen-democratische CDU/CSU doet de SPD grote concessies: de sociaal-democraten krijgen de belangrijke ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken in handen. Belangrijke leden van Merkels partij hebben daar geen goed woord voor over en spreken van een ‘miserabel akkoord’.

Als het regeerakkoord definitief is goedgekeurd, begint Merkel aan haar vierde termijn als bondskanselier. Ze heeft al sinds 2005 de politieke leiding in Duitsland.