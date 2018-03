Schaakmat voor Jean-Marie Le Pen in ruzie met dochter Marine

Een tegenslag voor Front National-leider Marine Le Pen. Zij wilde af van het honoraire voorzitterschap van haar vader Jean-Marie, maar een rechter steekt daar een stokje voor.

De controversiële Jean-Marie Le Pen (89) blijft daarmee erevoorzitter van Front National. Het is een apart vonnis: de partij heeft terecht zijn lidmaatschap ingetrokken, maar zijn eretitel blijft behouden, oordeelde de rechter volgens de Franse krant Le Figaro.

Ruzie over holocaust-uitspraken

Het is de laatste zet in een juridisch steekspel tussen Jean-Marie, de oprichter van de partij, en zijn dochter Marine – de huidige partijleider. Na nieuwe antisemitische uitspraken van haar vader, trok Marine zijn lidmaatschap in. Jean-Marie noemde de gaskamers ‘slechts een detail van de geschiedenis’ van de Tweede Wereldoorlog.

Hij trad in 2011 af als leider van Front National, en droeg zijn positie over aan zijn dochter. Vader Jean-Marie werd zelf in 2015 uit het Front National gezet, nadat zijn dochter afstand had genomen van zijn uitlatingen over de holocaust. Tijdens het congres werd het lidmaatschap van de medeoprichter van de partij geschorst. Sindsdien heeft hij slechts een symbolische functie.

Familieruzie zet zich voort

De uitspraak van de rechter betekent echter nog niet het einde van de openlijke familieruzie tussen de twee Le Pens. Jean-Marie dreigde vrijdag de hulp van de politie in te schakelen om hem volgende maand toegang te verschaffen tot het Front National-partijcongres in Lille.

Het rechtse Front National leed vorig jaar tijdens de presidentsverkiezingen een verlies met 34 procent van de stemmen. Marine Le Pen kondigde eerder aan op dat congres een koerswijziging te willen bepalen, om het imago van haar partij op te krikken. Daarbij hoort – als de leden daarmee instemmen – een naamswijziging. Ze benadrukt dat de ‘rebranding’ van Front National niets aan de partijlijn zal veranderen. Immigratie, grenzen en veiligheid blijven speerpunten van de partij, aldus Le Pen. Ook wilde ze af van het honoraire voorzitterschap van haar vader, maar dat is haar dus niet gelukt.