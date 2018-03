Teloorgang Île-Saint-Louis door auto-werende maatregelen

Eveline Bijlsma (1982) werkt sinds maart 2015 als correspondent voor Elsevier Weekblad. Zij verhuisde in 2011 van Amsterdam naar Parijs, van waaruit zij over Frankrijk schrijft voor De Telegraaf. Ze is zeer regelmatig te horen op BNR Nieuwsradio en doet ook verslag voor het Belgische dagblad De Tijd.