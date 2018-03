Theresa May gooit deur dicht voor douane-unie bij Noord-Ierse grens

Theresa May is in harde woorden uitgevallen tegen de Europese Unie, die van haar verlangt dat er een aparte douane-unie komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Met een dergelijke douane-unie kan de Ierse grens open blijven, is het idee.

Geen sprake van, zegt Theresa May woensdag. Waar in december een compromis werd bereikt over de Noord-Ierse grens – de grens zou open blijven – wil de Britse regering nu niet garanderen dat die afspraak gepaard gaat met een douane-unie. Daarmee blijft het vrij verkeer van goederen in stand, maar de Europese Unie verlangt dan wel dat Noord-Ierland zich aan Europese regelgeving blijft houden.

Dat betekent dat Noord-Ierland gebonden is aan het Hof in Luxemburg, en daarmee wordt Noord-Ierland losgeweekt van de rest van het koninkrijk. Althans, zo redeneert May: ‘Een dergelijk voorstel brengt de eenheid van het Britse koninkrijk in gevaar.’ May is niet van plan om hier gehoor aan te geven, sterker nog: ‘Geen enkele Britse premier zou deze concessie doen.’

Ierse premier ontstemd

Het ferme standpunt van premier May is tegen het zere been van de Ierse premier Leo Varadkar. Ierland heeft het grootste belang bij een open grens. Dinsdag werd bekend dat de Ieren hierbij Frankrijk en Duitsland aan hun zijde weten. De vraag is hoe May haar woord gaat houden: een open grens, zonder een douane-unie toe te staan bij de grens. Volgens Guy Verhofstadt, de leider van de Liberalen die toezicht houdt op de Brexit, is dat niet mogelijk.

Vrijdag komt May met een speech over het verdere vervolg van de Brexit-onderhandelingen. Verwacht wordt dat ze dan meer van haar strategie prijs zal geven. De tijd begint nu te dringen, over iets meer dan een jaar is het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het is maar zeer de vraag of hierbij een akkoord zal worden gesloten.