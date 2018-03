Tientallen doden bij vliegtuigcrash nabij Moskou

Een Russisch vliegtuig is in de buurt van Moskou neergestort. De autoriteiten hebben dat bevestigd. Aan boord van het vliegtuig waren 65 passagiers en zes bemanningsleden.

Het Russische persbureau Tass meldt dat er geen overlevenden zijn. Het gaat om een toestel van het type Antonov An-148 van vliegmaatschappij Saratov Airlines. Een getuige zei tegen persbureau Interfax dat het toestel vlamvatte en neerstortte bij het Russische plaatsje Argoenova. De bron liet weten dat bij de wrakstukken van het vliegtuig lichaamsresten liggen.

Crash vlag na opstijgen

Volgens het persbureau Spoetnik waren er 65 passagiers en zes bemanningsleden aan boord van het toestel. Het vliegtuig was opgestegen van luchthaven Domodedovo bij de Russische hoofdstad Moskou en op weg naar Orsk, dichtbij de grens met Kazachstan.

Over de oorzaak van de crash konden de autoriteiten nog niets met zekerheid zeggen. De Antonov was ongeveer negen jaar in gebruik. Het toestel werd zowel voor binnenlandse en internationale vluchten gebruikt.

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ — Flightradar24 (@flightradar24) 11 februari 2018

Bron:ANP