Euroscepsis is goed voor de Europese Unie, maar aan eurofobie hebben we niets. Dat zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans dinsdag tijdens een debat. De rechterhand van voorzitter Jean-Claude Juncker trekt België in om meer burgers bij de Europese Unie te betrekken.

Timmermans deed zijn uitspraak in Leuven, tijdens een debat met de premier van Vlaanderen, Geert Bourgeois. Het idee van Timmermans is om zogeheten Burgerdialogen op te zetten, waarin hij in gesprek gaat met Europese burgers. Zo blijft hij op de hoogte van hun zorgen. Dertig heeft hij er gehouden, er zijn er in totaal 500 gepland. Dat meldt de Belgische televisiezender VRT.

Timmermans: ‘Euroscepsis is gezond, eurofobie niet’

Volgens Timmermans is scepsis een gezonde eigenschap van burgers. ‘Euroscepsis gezond, en houdt ons scherp. Met eurofobie kan ik niets.’ Ook een blind geloof in de EU is volgens Timmermans geen gezonde houding.

Timmermans zei ook dat hij streeft naar een toetreding van de landen op de westelijke Balkan, maar hij wil nog geen datum noemen: ‘Dat worden al gauw deadlines, en dan wordt er gegoocheld met de toetredingscriteria.’ Opmerkelijk: zondag stelde Juncker het jaar 2025 in het vooruitzicht als datum voor toetreding.

Vragen over Catalonië

Timmermans botste met de Vlaamse premier over het onafhankelijkheidsreferendum van Catalonië. De Catalanen hielden in september vorig jaar een referendum over de vraag of Catalonië zich moest afscheiden van Spanje.

Volgens Timmermans is zoiets illegaal. In Vlaanderen zijn het referendum en de nasleep daarvan nauwlettend gevolgd. Ook onder een deel van de Vlaamse bevolking leeft de wens om onafhankelijkheid.

Bourgeois roept de Europese Commissie op om de Catalaanse democratie ‘te herstellen’. Hij doelde op het lot van de Catalaanse leider Carles Puigdemont, die in België verblijft. Puigdemont wordt vervolgd zodra hij een voet over de Spaanse grens zet. Hem hangt dertig jaar cel boven het hoofd wegens rebellie. De Europese Commissie schaarde zich achter de Spaanse regering van premier Mariano Rajoy.