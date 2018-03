Turkije klopt aan bij Timmermans voor toegang Schengen

De Turkse regering is bereid om haar strenge terreurwetten te versoepelen zodat Turken eenvoudiger toegang krijgen tot landen in de Schengenzone. Woensdag nam de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, een Turkse beleidsnota in ontvangst. ‘Waarschijnlijk keurt de EU dit goed.’

Dat zegt een Turkse functionaris tegen de Turkse krant Hürriyet. Bij de vluchtelingendeal die in 2016 tussen Turkije en de Europese Unie (EU) is afgesproken, was bedongen dat de Turkse bevolking gemakkelijker toegang zou krijgen tot landen in de Schengenzone. Nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan na een mislukte coup in juli 2016 de terreurwetten had aangescherpt, raakte deze toezegging uit het zicht. Turkije voldeed niet meer aan de eisen die de EU had gesteld.

Nu heeft Turkije nieuwe hoop. De Turkse vertegenwoordiger in de Europese Unie, Faruk Kaymakci, bood woensdag een plan aan met als doel binnen afzienbare tijd Turken alsnog eenvoudiger toegang te bieden tot de Schengenzone.

Contacten verlopen stroef

Opmerkelijk is dat Turkije tegelijkertijd een woordenstrijd uitvecht met de Franse regering. Frankrijk heeft kritiek op de Turkse inval in Syrië. Daarop antwoordt de Turkse minister van Europese Zaken dat Turkije het recht heeft om schendingen van Turks grondgebied te verdedigen.

Sinds de mislukte coup in Turkije verlopen de contacten tussen de Turkse regering en de Europese Unie stroef. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat daarin verandering komt. Eerder probeerde hij al toenadering te zoeken tot Duitsland en Nederland.

Een poging om de banden met Nederland te herstellen, liep uit op een mislukking. Nederland en Turkije konden het niet eens worden over de manier waarop dat moest gebeuren. Vervolgens is de Nederlandse ambassadeur officieel teruggeroepen uit Ankara, hoewel die al sinds maart 2017 niet meer welkom was op Turks grondgebied.