Turkije roept in moskeeën op tot jihad in Afrin

Het Turkse ministerie voor Godsdienstzaken Diyanet roept Turkse moslims op de ‘gewapende jihad’ in het Syrische Afrin te steunen. Er zijn 140 Turkse Diyanet-moskeeën in Nederland, maar het lijkt erop dat daar dit geluid niet zal klinken.

De Turkse krant BirGün meldt dat Diyanet de vrijdagpreek (deels) wijdt aan een oproep tot de strijd in Afrin, de Noord-Syrische stad waar het Turkse leger de Koerden hevig onder vuur neemt. De ‘gewapende strijd voor geloof, vrede en geboorteland is het hoogste niveau van jihad’, is te lezen in de preek.

De Diyanet-vrijdagpreek van de dag: Meevechten in Afrin is de hoogste vorm van jihad. Vertaling via Google Translate. https://t.co/nXpbony1gc pic.twitter.com/HvJz2Bg6eB — Carel Brendel (@CarelBrendel) February 16, 2018

‘Ons heldhaftige leger vecht voor onafhankelijkheid en onze toekomst,’ schrijft het godsdienstministerie in de Turkse hoofdstad Ankara. ‘Zeg geen “doden” tegen hen die zijn gedood op de weg van Allah. Het zijn leiders. Eer aan onze heilige martelaren die hun ziel opofferen voor onze waarden.’

Normaal gesproken volgen Nederlandse Diyanet-moskeeën Turkse lijn

Afgaande op de Nederlandse website van Diyanet zullen de moskeeën in Nederland een andere preek laten horen. Normaal gesproken volgen de islamitische predikers in Nederland de Turkse lijn wel.

Diyanet bouwt en controleert het merendeel van de Turkse moskeeën in tal van Europese landen, waaronder Nederland, België en Duitsland. Het ministerie voor Godsdienstzaken leidt imams op, betaalt ze en geeft ze instructies over de vrijdagpreken.

‘Gülenisten’ verraden en bedreigd

Ook zou Diyanet spioneren voor de regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, onder meer door namen door te geven van sympathisanten van de geestelijke Fethullah Gülen. Die leeft sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten en wordt door Turkije verdacht van de couppoging tegen Erdogan in de zomer van 2016. Zijn aanhangers worden ook in Nederland geregeld bedreigd door Erdogan-sympathisanten.

Vorige maand ontstond er ophef toen Diyanet een online-‘woordenboek’ voor religieuze zaken publiceerde waarin kindhuwelijken werden goedgekeurd. Het document stuitte op hevige verontwaardiging, omdat het seksueel misbruik van kinderen zou goedpraten en de weg zou plaveien voor legale kindhuwelijken. Diyanet haalde het document van zijn site, en ontkent dat het heeft opgeroepen tot huwelijken voor minderjarigen.

Verdeeldheid in Kamer over veroordelen Turkije

De Turkse operatie in Afrin richt zich op de Koerdische YPG, een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Turkije ziet de beweging als een verlengstuk van de terreurgroep PKK. Eind januari zei Erdogan dat hij de hele grens met Syrië wil vrijmaken van ‘terroristen’.

Diverse politieke partijen, waaronder SP en GroenLinks, vinden dat Nederland Turkije eenzijdig moet veroordelen. Maar de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat de Europese Unie en NAVO-landen de invasie alleen gezamenlijk moeten veroordelen als daarvoor geen goede rechtvaardiging wordt gegeven. Tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) noemde een eenzijdige veroordeling donderdag ‘niet effectief’.