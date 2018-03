Een opvallende ontwikkeling in het noorden van Syrië. De Syrisch-Koerdische YPG-militie in de regio Afrin, die onder vuur ligt van Turkse strijdkrachten, krijgt steun van troepen van de Syrische regering.

Volgens het Syrische staatspersbureau Sana komen er maandag al ‘volksstrijdkrachten’ aan in Afrin. Daarmee worden regeringsgetrouwe troepen of milities bedoeld.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft hierop woedend gereageerd, en dreigt op te treden tegen de Syrische troepen in Afrin.

‘Er is geen probleem als Syrische troepen Afrin binnenkomen om de YPG of PKK te verwijderen. Maar als het regime van de Syrische president (Bashar al-Assad, red.) komt om de YPG te verdedigen, dan zullen wij handelen en niemand kan dan Turkije en Turkse soldaten tegenhouden,’ dreigde Cavusoglu maandag, zo meldt het Turkse dagblad Hürriyet.

Volgens de Koerden is er geen afspraak met de Syrische machthebbers. ‘We hebben het Syrische leger alleen opgeroepen om de grenzen te komen beschermen. Er is geen sprake van een overeenkomst,’ zei een YPG-woordvoerder maandagavond tegen persbureau Reuters. Overigens was de Turkse vicepremier Bekir Bozdag maandag sceptisch over het bericht over Syrische regeringstroepen: ‘Dit nieuws is niet bevestigd door officiële autoriteiten,’ zei hij.

Turkije wil geen Koerdische staat aan zuidgrens

Turkije beschouwt de YPG als een extensie van de Turks-Koerdische terreurorganisatie PKK, en is erop gebrand te voorkomen dat de Koerden na de burgeroorlog in Syrië een autonome staat creëren aan de Turkse zuidgrens. Syrische Koerden, die eerder met troepen van Assad tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) vochten, beheersen nu vrijwel heel het noorden van Syrië dat op de linkeroever van de rivier de Eufraat ligt.

Ten westen van de rivier beheersen ze de regio Afrin en die van de stad Manbij. Turkije viel op 20 januari Afrin binnen in een poging de Koerdische milities daar te verdrijven. Hoewel de YPG een bondgenoot is van de Verenigde Staten in de strijd tegen IS, sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vorige week impliciet zijn steun uit voor het Turkse offensief. ‘Turkije heeft het recht zijn grenzen te beschermen,’ zei Tillerson tijdens een bezoek aan Ankara, waar hij naar eigen zeggen ook een ‘open en productief’ gesprek had met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Volgens het Turkse leger zijn inmiddels 1.641 strijders ‘geneutraliseerd’ (gedood of gevangengenomen). De Turkse strijdkrachten hebben naar eigen zeggen 674 ‘terroristische doelwitten’ vanuit de lucht aangevallen, en bijna zeventig dorpen ‘bevrijd’.

Wie YPG steunt, wordt vervolgd

Turkije vervolgt Turkse burgers die de Koerdische milities steunen. Sinds het offensief in januari begon, zijn in Turkije volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken 786 mensen gearresteerd omdat ze ‘terreurpropaganda’ zouden hebben verspreid.

Van deze groep gaat het om 587 mensen die op sociale media hun steun betuigden aan de YPG. De rest deed mee aan protesten tegen het militaire offensief in het noorden van Syrië.

Het Syrische regeringsleger heeft geen officiële verklaring gegeven over regeringsgezinde milities, maar volgens berichten in de media zouden de door Assad gesteunde troepen binnen twee dagen het gebied bereiken.