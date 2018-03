Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk bekijkt de Britten met argusogen. Volgens Tusk is het Verenigd Koninkrijk eropuit om na de Brexit alsnog te profiteren van positieve kanten van de Europese Unie.

‘De 27 overgebleven lidstaten gaan niet mee in de Britse pogingen om de voor hen best mogelijke deal eruit te slepen,’ zei Tusk vrijdagavond tijdens een EU-top met regeringsleiders in Brussel. ‘De onderhandelingspositie van het Verenigd Koninkrijk is gestoeld op pure illusie,’ aldus Donald Tusk.

Tusk: ‘Britten willen van twee walletjes eten’

De Britten willen de Unie weliswaar verlaten (Brexit), maar willen toegang blijven hebben tot de Europese interne markt. Dat zal niet gebeuren, waarschuwt Tusk.

‘Het lijkt erop dat de Britten nog altijd van twee walletjes willen eten. Vanaf het begin geldt al een heel simpel principe: er is geen ruimte voor cherrypicking, en er is geen à la carte-toegang tot de interne markt van de EU.’

Veel onduidelijkheid over scheidingsvoorwaarden

Volgens Tusk komt de Europese Raad in maart met richtlijnen voor de verdere onderhandelingen, ‘of Groot-Brittannië nu klaar is of niet’. Over de precieze voorwaarden van de Brexit en de daaraan voorafgaande transitieperiode bestaat nog altijd veel onduidelijkheid.

Tusk spreekt donderdag met de Britse premier Theresa May, die tot nog toe zeer weinig heeft losgelaten over wat de Britse onderhandelingspositie inhoudt. Ergens volgende week houdt ze een toespraak over wat haar land aan de Brexit wil overhouden. Er is nog geen datum voor die speech.