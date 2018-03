Hoopvolle Tusk pleit voor ‘grote coalitie’ binnen de EU

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk vindt het de ‘hoogste tijd om nu een grote pan-Europese coalitie’ te vormen voor een ambitieuzere Europese Unie. Dat laat hij weten naar aanleiding van de vorming van een regeringscoalitie in Duitsland door de sociaaldemocratische SPD en de conservatieve CDU.

De nieuwe Duitse grote coalitie (GroKo) is ‘goed nieuws,’ twittert Tusk donderdag.

De komende maanden staan onderwerpen als migratie, budgettering en de eurozone op de EU-agenda. Als de SDP groen licht geven aan de nieuwe regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die pleit voor meer Europa, kan er verder aan de EU worden gebouwd. ‘Misschien kunnen wij dat ook binnen vijf maanden,’ aldus een hoopvolle Tusk, verwijzend naar de periode die de formatie in Duitsland – de langste sinds de Wereldoorlog – in beslag nam.

German GroKo is good news. But now it is high time to build an inclusive pan-European Grand Coalition for an ambitious budget, wise agreement on migration and a better Eurozone. Perhaps we can also do it within five months. 🙂 pic.twitter.com/XkHN7VFVzb — Donald Tusk (@eucopresident) February 8, 2018

Mogherini en Juncker willen forse uitbreiding

De Europese Commissie zet overigens in op forse uitbreiding van de EU. Buitenlandchef Federica Mogherini wil alles op alles zetten om de Balkan in de EU op te nemen, en sprak van de week in het Europees Parlement in Straatsburg zelf van een ‘keerpunt’ voor de Unie. Hiermee wordt het voor Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Kosovo, Macedonië en Montenegro mogelijk om in de nabije toekomst lid te worden van de EU.

Voordat het zover is, moeten de regeringen van de kandidaat-lidstaten nog wel zorgen dat de rechtsstaat wordt gewaarborgd en dat corruptie is teruggedrongen. Ook Servië en Kosovo moeten de onderlinge conflicten oplossen. ‘De komende maanden worden intensief en ambitieus, en zullen – hopelijk – een keerpunt teweeg brengen in de geschiedenis van de Europese Unie,’ aldus Mogherini.

Hahn: ‘Kandidaten moeten haast maken’

Ook Johannes Hahn, commissaris voor de uitbreiding van de Europese Unie, vindt dat EU-lidstaten haast moeten maken, en zelf moeten zorgen voor draagvlak onder de bevolking. Het doemscenario dreigt als de EU niet uitbreidt: ‘Of we exporteren stabiliteit naar nieuwe lidstaten, of we importeren instabiliteit.’

Eerder zei de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, dat de toetreding van de Balkanlanden noodzakelijk is voor stabiliteit in de regio. Hij voorspelde dat er na zijn termijn als voorzitter een uitbreiding plaats zal vinden, waarmee de EU uit meer dan 27 landen zal bestaan.