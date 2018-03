Opnieuw ligt een voormalige leidinggevende van een grote hulporganisatie onder vuur vanwege seksueel wangedrag. Ex-topman van Save the Children Justin Forsyth moest weg omdat hij meerdere vrouwelijke medewerkers lastig viel, maar kwam vervolgens moeiteloos aan het werk bij een andere ngo: Unicef.

Dat meldt de Britse krant The Telegraph woensdag. In zijn tijd bij Save the Children zou Forsyth meerdere vrouwen hebben lastiggevallen met seksueel getinte berichten. Dat kostte hem de kop, maar na zijn ontslag kwam hij moeiteloos aan het werk bij Unicef, waar hij momenteel de functie van adjunct-directeur bekleedt.

Forsyth stuurde aanhoudend seksueel getinte berichten

Het ontslag van Forsyth kwam vier maanden nadat ook Brendan Cox, een vriend van Forsyth en voormalig hoofdstrateeg van Save the Children, moest opstappen vanwege seksuele intimidatie. Hij is tevens de weduwnaar van Jo Cox, het Britse Labor-parlementslid dat in aanloop naar het Brexit-referendum werd doodgeschoten door een rechts-extremist. Cox en Forsyth werkten samen bij Oxfam, en later weer als adviseurs voor de voormalige Britse premier Gordon Brown.

Verschillende vrouwen beklaagden zich over het gedrag van Forsyth. Hij stuurde hen naar verluidt seksueel getinte sms’jes. Reageerden ze daar niet op, dan stuurde hij hen mails. Wanneer ze die mails ook niet beantwoordden, werden ze zijn kantoor binnengeroepen voor een ‘privégesprek’. Save the Children heeft de situatie naar eigen zeggen afgehandeld met mediation-sessies, waarin Forsyth zijn excuses moest aanbieden aan de vrouwen. Tot ongenoegen van de vrouwen, die anoniem verklaren dat ze vinden dat hun aanklachten niet serieus werden genomen, en dat Save the Children ‘meer waarde leek te hechten aan het voorkomen van een onthulling dan aan het beschermen van de vrouwelijke medewerkers’.

Oxfam geteisterd door seksschandalen

Het is een nieuwe onthulling in de reeks aan (seks)schandalen die de afgelopen weken naar buiten kwamen over hulporganisaties. Dat begon met berichtgeving over hulpverleners van Oxfam. Die organiseerden seksfeeesten met minderjarige prostituees in de nasleep van de dodelijke aardbeving in Haïti in 2010.

De onthulling zorgde voor een stortvloed aan kritiek op Oxfam en zijn kopstukken, onder wie CEO Mark Goldring, die er al jaren van wisten. De feesten waren met hulpgeld betaald en werden omschreven als ‘een orgie van Caligula-achtige proporties’ met meisjes die in Oxfam-T-shirts rondliepen. Voor de missie op Haïti, na de zware aardbeving daar in 2010, had de organisatie zo’n 79 miljoen euro tot haar beschikking.

Oxfam-schandaal ‘topje van de ijsberg’

Vorige week waarschuwden voormalige kopstukken uit de ontwikkelingssector al dat het schandaal bij Oxfam slechts het ‘topje van de ijsberg’ was. Helen Evans, voormalig hoofd beveiliging van Oxfam, onthulde vorige week dinsdag dat CEO Goldring op de hoogte was van aantijgingen van ‘wijdverbreid misbruik’.

Zo beschuldigde een vrouw een Oxfam-medewerker ervan haar tot seks te hebben gedwongen ‘in ruil voor noodhulp’. Evans zegt dat zij drie aangiften van seksueel wangedrag en misbruik kreeg op één dag. Onder meer van een vrouwelijke vrijwilliger die in Zuid-Sudan door een collega van Oxfam zou zijn verkracht. Volgens Evans werd er te lang geen actie ondernomen: ‘Mensen in topposities wisten van de schaal van het misbruik maar reageerden daar in mijn optiek niet adequaat op.’

Ze benadrukte dat de cijfers over seksueel misbruik binnen de organisatie alarmerend hoog waren: 7 procent van de medewerkers zou zelf al slachtoffer zijn geweest van verkrachting of poging daartoe door een collega. ‘En dit was binnen de organisatie. Laat staan wat de cijfers zijn als je kijkt naar de slachtoffers die noodhulp van ons krijgen,’ aldus Evans. Goldring werd dinsdag op het matje geroepen in het Britse parlement. De Britse regering dreigt de geldkraan naar Oxfam dicht te draaien.

Farah Karimi, directeur van Oxfam Nederland, trok vorige week al het boetekleed aan. Ook zij verklaarde van de misstanden te weten, en er spijt van te hebben dat ze er niet mee naar buiten is gekomen.