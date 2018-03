De vader van de ontvoerde peuter Insiya wordt niet langer gezocht door Interpol. De internationale politieorganisatie trekt per direct het opsporingsbevel voor hem en de peuter in, laat Gerard Spong, advocaat van de vader, weten.

De peuter werd in 2016 op gewelddadige wijze door haar vader Shehzad Hemani uit Amsterdam meegenomen naar India, waar ze nu verblijft.

Volgens Interpol is het opsporingsbevel dat voor vader en dochter uitstond ‘niet in het belang van de peuter’. Zij noemt de kwestie een ‘privégeschil in de familie’ dat in een civiele rechtszaak moet worden behandeld. Ook speelt mee dat de politieorganisatie de zaak niet als een ontvoering beschouwt.

Dit artikel uit het weekblad mag u niet missen: Waarom Turkije goede zaken doet in Syrië

Zaak volgens Nederlandse rechter te ‘nauw verbonden met India’

Anderhalve week geleden besloot het Gerechtshof in Den Haag een eerder besluit dat het meisje terug moet naar Nederland te vernietigen. De zaak is ‘zo nauw verbonden’ met India, oordeelde het Hof, dat Nederlandse rechters niet bevoegd zijn om een besluit over haar terugkeer te nemen. Eind 2017 oordeelde de rechtbank nog dat de peuter onmiddellijk moest terugkeren, tot grote vreugde van haar moeder Nadia Rashid.

Rashid is inmiddels naar een Indiase rechter gestapt om haar dochter terug naar Nederland te halen. Hemani heeft dat aangevochten.

Grootste deel verdachten verblijft in buitenland

Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit het huis van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering, onder wie de vader. De meesten van hen verblijven in het buitenland. De Amerikaan Robert B. zit vast in Nederland. Hij probeerde begin januari naar het buitenland te vluchten toen hij voorwaardelijk vrij was.

De peuter is in Nederland geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Pogingen de vader aan Nederland uitgeleverd te krijgen, strandden tot nu toe bij Indiase autoriteiten.