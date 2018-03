Opnieuw komen er verontrustende verhalen naar buiten over de ontwikkelingssector. Ditmaal uit Syrië, waar vrouwen noodhulp en eten krijgen van lokale mannelijke hulpverleners, in ruil voor seks.

Dat meldt de Britse BBC op basis van het rapport Voices from Syria 2018 van het United Nations Population Fund (UNFPA), een organisatie van de Verenigde Naties. Het gaat om hulpverleners die in dienst waren van de Verenigde Naties en van andere internationale hulporganisaties.

Vrouwen moesten ‘tijdelijk trouwen in ruil voor maaltijd’

Het rapport vermeldt voorbeelden van uitbuiting. Zo waren er vrouwen en meisjes die tijdelijk met plaatselijke ambtenaren moesten trouwen in ruil voor maaltijden, en voedselverdelers die vrouwen met de auto naar huis brachten in ruil voor ‘diensten, zoals de hele nacht met hen doorbrengen’. Alleenstaande vrouwen (weduwen en gescheiden vrouwen) en ontheemde vrouwen zouden het risico lopen op misbruik.

Hulpverleners meldden aan de Britse omroep dat de seksuele uitbuiting zo wijdverbreid is dat sommige Syrische vrouwen voedseldistributiecentra mijden uit angst dat hun wordt gevraagd hun lichaam te verkopen. De instanties zijn er drie jaar geleden al voor gewaarschuwd, maar het misbruik zou nog altijd doorgaan.

Een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR liet weten dat de organisatie bekend was met de beschuldigingen, maar dat er niet genoeg bewijs was om actie te ondernemen tegen individuen of organisaties.

Vrouwelijke bezoekers van distributiecentra gestigmatiseerd

Hulpverlener Danielle Spencer deed in 2015 onderzoek onder groepen vrouwen uit Syrische vluchtelingenkampen in Jordanië, naar aanleiding van de aantijgingen van misbruik. Volgens Spencer werd de vrouwen noodhulp onthouden, tenzij zij er seksuele diensten voor teruggaven. Bovendien zorgden de distributiecentra voor stigmatisering van de vrouwen: ‘Binnen hun gemeenschappen werd er vanuit gegaan dat als je naar een distributiecentrum ging je een seksuele dienst had verleend in ruil voor hulp,’ aldus Spencer.

Diverse hulporganisaties, waaronder Unicef, hebben aangegeven dat ze ‘controlemechanismes’ willen inbouwen om lokale hulpverleners en vrijwilligers beter te checken. Een woordvoerder van Unicef zegt te ‘accepteren’ dat seksuele uitbuiting een serieus risico is in Syrië. De hulporganisatie zegt te willen inzetten op een systeem waarbij klachten ‘vanuit de gemeenschap zelf’ kunnen komen.