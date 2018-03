Voorzitter Europees Parlement waarschuwt voor komst miljoenen immigranten

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, waarschuwt voor de komst van miljoenen migranten uit Afrika. Is het een terechte zorg, of spelen de Italiaanse verkiezingen een rol? ‘Alles wat ik doe, doe ik in het belang van Europa.’

Dat zegt Tajani in de Duitse krant Die Welt. Op 4 maart gaat Italië naar de stembus voor een nieuw parlement. Antonio Tajani, ruim een jaar geleden begonnen als voorzitter van het Europees Parlement, gooit hoge ogen om de nieuwe premier van Italië te worden. De conservatieve politicus heeft de steun van oud-premier Silvio Berlusconi. De liefde is wederzijds. ‘Berlusconi was de laatste grote Italiaanse staatsman’, aldus Tajani.

Tajani: ‘Wat als er 2,5 miljard Afrikanen zijn?’

Afrika als kraamkamer van de wereld: op naar de 11 miljard, lees de analyse van Syp Wynia

Tajani maakt in het Europees Parlement deel uit van de christen-democratische fractie, de EVP. In het interview met Die Welt maakt hij zich vooral sterk voor een Europese aanpak van immigratie. ‘We hebben een gemeenschappelijke Europese strategie voor Afrika nodig. Wat als er in 2050 2,5 miljard Afrikanen zijn? Vandaag maken we ons druk over enkele tienduizenden migranten, maar wat als het er miljoenen worden?’

Vorig jaar waagden vele tienduizenden migranten de overtocht naar Italië via de Middellandse Zee, veelal vanuit Libië. Duizenden verdronken. De eerste twee maanden van 2018 landden er al vijfduizend migranten op de Italiaanse kust. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Daarbij vielen al driehonderd doden. Een Europese oplossing voor de instroom van migranten is nog ver weg. Oost-Europa verzet zich tegen migrantenquota, waardoor de Italiaanse asielzoekerscentra overbelast zijn.

Tajani: ‘Dialoog met Erdogan is belangrijk’

De voorzitter van het Europees Parlement heeft kritiek op de vorige Italiaanse regering (2014-2016) van Matteo Renzi, die volgens hem te laat het indammen van de migrantenstroom vanuit Libië serieus aanpakte. ‘De overeenkomst met Turkije is wel positief. We moeten in dialoog blijven met Erdogan, ook als hij veel fouten maakt.’

‘De politiek heeft sterke persoonlijkheden nodig,’ zegt Tajani. Tajani is lovend over oud-premier Berlusconi, die niet verkiesbaar is, maar wel campagne voert voor Forza Italia. ‘Hij heeft het politieke bedrijf veranderd. Hij spreekt de burger aan.’

Ook wil Tajani dat er een Europese minister van Financiën komt, en een bankenunie. Op de vraag of hij kandidaat is voor het premierschap van Italië, reageert Tajani in alle bescheidenheid. ‘Het liefst blijf ik voorzitter van het Europees Parlement.’