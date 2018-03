Aanslagen jihadisten bij Franse gebouwen: ‘zeker 28 doden’

In de hoofdstad Ouagadougou van Burkina Faso is een terreuraanval gepleegd op de Franse Ambassade en bij het Franse Instituut nabij een militair hoofdkwartier. Het zou om een islamitische terreuraanslag gaan waarbij zeker 28 mensen zijn gedood.

Het gaat om een gecoördineerde dubbele aanval, vermoedelijk van jihadisten uit de Sahel. Op vrijdagochtend probeerden vier gewapende mannen binnen te dringen in de Franse ambassade. Zij zijn doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn volgens ‘diplomatieke bronnen’ geen Fransen. Volgens het Franse persbureau AFP melden lokale bronnen dat er minstens 15 doden zijn, terwijl Parijse bronnen spreken van minstens 28 slachtoffers.

#BurkinaFaso 1ères images de #Ouagadougou / attaque tjrs en cours avec des tirs nourris selon témoins sur place pic.twitter.com/nPSCDlAPCT — Wassim Nasr (@SimNasr) 2 maart 2018

Een kilometer verderop werd vrijwel gelijktijdig een tweede aanslag gepleegd op het hoofdkwartier van het leger, het Kamp Guillaume Ouédraogo. Bij het vlakbij gelegen Institut Français was een ontploffing te horen. Volgens de Burkinese politie zijn bij het militaire hoofdkwartier drie aanvallers gedood. De minister van Defensie van Burkina Faso noemt de aanvallen een ‘terroristische aanslag’.

Vaker jihadistische aanslagen in Ouagadougou

Ouagadougou is de afgelopen jaren al twee keer eerder het slachtoffer geworden van een islamitische terreuraanslag. In januari 2016 doodde een commando van vier jihadisten dertig mensen in restaurants in de binnenstad. De aanval werd opgeëist door Al-Qa’ida in de Islamitische Maghreb (AQIM), dat actief is in buurland Mali. In augustus 2017 schoten twee jihadisten met Kalashnikov-geweren op terrassen, waarbij 18 mensen omkwamen.