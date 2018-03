SPD-leden geven groen licht voor nieuwe regering van Merkel

De Duitse sociaaldemocratische SPD kan verder gaan met Angela Merkel. Het merendeel van de partijleden die hun stem hebben uitgebracht, gaf zaterdag groen licht voor een nieuwe regeringscoalitie met de christendemocratische CDU/CSU.

Dat melden diverse Duitse media, nog voor de officiële bekendmaking door de SPD.

Weg is nu vrij voor vierde termijn Merkel

De weg is nu vrij voor bondskanselier Merkel om na de langste formatieperiode in Duitsland ooit, volgende week in de de Bondsdag de eed af te leggen als regeringsleider. Het wordt Merkels vierde termijn als Bondskanselier. Merkel zei eerder dat er een ministersploeg klaar staat voor de nieuwe Große Koalition die nieuw elan zal brengen.

Een dwarse SPD bedreigt nucleaire veiligheid van de EU,schreef Arend Jan Boekestijn eerder

De ongeveer 464.000 SPD-leden konden tot zaterdag hun stembriefjes inleveren over een eventuele regeringsdeelname. Ongeveer 120 vrijwilligers hebben in het SPD-hoofdkwartier in Berlijn, het Willy Brandt-Huis, tot zondagochtend de stemmen geteld.

Sleutelministeries voor SPD

Hoewel de sociaal-democraten het slechtste verkiezingsresultaat boekten in decennia, wist Martin Schulz twee sleutelministeries te bedingen. De SPD krijgt zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken gaat naar Horst Seehofer van de Beierse zusterpartij CSU.

Schulz zelf wist echter niet van de onderhandelingen te profiteren. Hij besloot de eer aan zichzelf te houden, nadat scheidend minister van Buitenlandse Zaken en SPD-prominent Sigmar Gabriel hem een gebrek aan respect had verweten.