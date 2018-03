Nederland vormt bondgenootschap tegen Brussel

Nederland gaat samenwerken met zeven andere EU-landen om verregaande integratie van de Europese Unie tegen te gaan. De groep presenteert zes standpunten waarmee ze willen voorkomen dat er meer macht naar Brussel gaat.

Zo willen de acht een strengere naleving van de begrotingsregels en verplichte sanering van de staatsschuld als een land in grote financiële problemen komt. Dat staat in een verklaring. Landen met een hoge schuld, zoals Italië en Griekenland, zien zo’n saneringsmechanisme niet zitten uit vrees dat het investeerders afschrikt om hun staatsobligaties te kopen.

Daarnaast wil het bondgenootschap een garantie van spaartegoeden en een noodfonds voor een goede afwikkeling van zwakke banken.

Estland, Letland, Litouwen, Ierland, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland willen met hun verbod tegengas geven aan de Frans-Duitse pogingen tot verdere eenwording. Van de acht zijn Zweden en Denemarken geen lid van de eurozone. Op termijn voert Zweden wel de euro in, Denemarken niet.

Idee komt van Wopke Hoekstra

Het idee voor het bondgenootschap komt van minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij zou het voorstel volgens de Volkskrant hebben gedaan tijdens een diner met vertegenwoordigers van de landen in januari.

De komende maanden staan belangrijke beslissingen op de agenda over de Europese begroting, het zogenoemde meerjarig financieel kader. Hierin worden de plannen voor een periode van zeven jaar vastgelegd.

Vrijdag hield premier Mark Rutte een glasheldere toespraak over de toekomst van de EU in Berlijn. Daarin pleitte hij tegen een transferunie (waarin economisch sterke landen een vangnet zijn voor zwakke landen), voor een lagere afdracht aan de EU, tegen protectionisme in de dienstensector, en voor minder macht voor de Europese Commissie. Hij wees erop dat allerlei regels en meer geld voor armere landen geen nut hebben en de Europese economieën beschadigen.