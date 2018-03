Rel bij SPD ettert door: zwaargewicht weg

De onrust binnen de sociaaldemocratische SPD in Duitsland houdt aan. Het politieke zwaargewicht Sigmar Gabriel, die op dit moment minister van Buitenlandse Zaken is, krijgt geen plek in een nieuwe regering.

Dat maakt Gabriel, SPD-politicus, donderdag via sociale media bekend. Volgens Gabriel hebben de huidige SPD-kopstukken, Olaf Scholz and Andrea Nahles, hem laten weten dat hij geen ministerspost krijgt.

Gabriel maakte vorig jaar plaats voor Martin Schulz als partijvoorzitter en kandidaat voor het bondskanselierschap. Het verhaal ging dat hij zijn post zou houden als er een nieuwe coalitie met CDU/CSU zou komen. Toen Schulz na de verkiezingsnederlaag in september zei het ministerie van Buitenlandse Zaken over te nemen, ontstond er ruzie in de SPD-gelederen en droop Schulz af. In februari legde hij het partijvoorzitterschap neer.

Heiko Maas waarschijnlijke opvolger

Tijdens de onderhandelingen over de vorming van de nieuwe coalitie spraken de christendemocraten en de sociaaldemocraten af dat de SPD opnieuw de minister van Buitenlandse Zaken levert. De SPD maakt de kandidaat vrijdagmorgen officieel bekend, maar volgens Duitse media gaat de post hoogstwaarschijnlijk naar de 51-jarige sociaaldemocraat Heiko Maas. Hij was in het derde kabinet van bondskanselier Angela Merkel minister van Justitie.

Wie is Heiko Maas?

Heiko Maas is geboren en getogen in de kleine deelstaat Saarland, waar hij in 1994 tot het regioparlement toetrad en van 1998 tot 2013 ministerposten bekleedde. Eind 2013 werd hij federaal bewindsman in Merkels kabinet.

Maas geldt in Duitsland niet als onomstreden. Hij is de initiatiefnemer van een censuurwet, die op 1 januari dit jaar van kracht werd. Maas wil dat sites als Facebook, Twitter of YouTube zelf erop toezien of er ontoelaatbare uitingen worden geplaatst. Als dit gebeurt, moet er binnen 24 uur worden ingegrepen om het betreffende bericht offline te halen. Gebeurt dat niet, dan riskeert het platform een boete. Die kan oplopen tot 40 miljoen euro. Door dit astronomische bedrag worden sociale media gedwongen om de wet streng te handhaven.

AfD-politica door Twitter gecensureerd

Hoe groot de impact van de wet is werd duidelijk op de dag na de jaarwisseling. Toen vroeg AfD-politica Beatrix von Storch zich hardop af op Twitter waarom de Duitse politie de bevolking in het Arabisch te woord stond. ‘Wat is er in ons land in ’s hemelsnaam aan de hand?’ schreef von Storch. ‘Denkt u die barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannenhorde zo tot bedaren te brengen?’ De tweet werd dezelfde dag nog door Twitter verwijderd, omdat hij zou aanzetten tot haat. Ook werd het account van von Storch tijdelijk op non actief gezet.

Niet alleen de tweet van de politica werd weggehaald, ook een aantal satirische tweets werd verwijderd door Twitter, omdat het bedrijf niet het risico wilde lopen op een boete.

‘Vrijheid van meningsuiting staat ook aanstootgevende en hatelijke meningen toe. Maar, vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief voor misdaden,’ zei Maas destijds over zijn wet.