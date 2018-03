Bende verkocht honderden gestolen paspoorten aan illegalen

De Griekse politie heeft een bende opgerold die op grote schaal paspoorten en andere identiteitsdocumenten heeft gestolen en doorverkocht aan illegalen. Die konden daarmee verder reizen naar West-Europa.

Bij een operatie in de Griekse regio Attica arresteerde de politie elf bendeleden, meldt Europol donderdag. De arrestanten zijn zes Algerijnen, drie Syriërs, een Tunesiër en een Palestijn.

Paspoorten per koerier naar Griekenland gestuurd

Bij huiszoekingen in zeven huizen trof de politie 939 reisdocumenten aan, waarvan er 620 in betrokken landen als verloren of gestolen stonden geregistreerd. De bendeleden maakten de documenten buit door zakkenrollerij op straat, in het openbaar vervoer en door inbraak in auto’s. Bij de huiszoekingen werden ook spullen aangetroffen om documenten mee te vervalsen, en 30.000 euro cash.

De bende had een basis in Frankrijk, waarvandaan verloren of gestolen reisdocumenten per koerier naar Griekenland werden gestuurd.

EU-plan voor migratie komt moeilijk op stoom

Griekenland kampt nog altijd met duizenden migranten, onder wie velen die de oversteek naar Noord- west-Europese landen illegaal proberen te maken. Een Europese oplossing voor de instroom van migranten is nog ver weg. Oost-Europa verzet zich tegen migrantenquota, waardoor Griekse en Italiaanse asielzoekerscentra overbelast zijn. Die grenslanden krijgen verreweg de meeste migranten te verwerken.

Aan het einde van 2017 werden 21.703 van de in totaal 66.400 asielzoekers in Griekenland herverdeeld over andere lidstaten, meldde de Griekse krant Kathimerini eerder deze week. Vanuit Italië waren dat er 11.464 van de 35.000 migranten in totaal.