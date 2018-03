Cavusoglu: Turkije moet democratie in EU redden

De toekomst van Europa is in gevaar. Dat zegt Mevlüt Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Cavusoglu is de Turkse toetreding tot de Europese Unie van groot belang om orde op zaken te stellen.

Dat zegt hij tijdens een bijeenkomst in de Duitse hoofdstad Berlijn. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken staat de toekomst van Europa op het spel. De Europese Unie dreigt ten prooi te vallen aan extreemrechts, populisme en extremisme. Cavusoglu spaart kool noch geit: volgens hem brengen xenofobie en islamofobie de sociale structuren, de democratie en de Europese welvaart in gevaar.

Europe’s future is threatened by the far-right, populism & extremism. #Xenophobia and #Islamophobia actually endanger the whole social fabric, democracy and prosperity. #Turkey’s accession to the #EU is vital to overcome these challenges @setavakfi pic.twitter.com/LWEO0RtRUw — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2018

Cavusoglu heeft ook een oplossing voor dit probleem: Turks lidmaatschap van de Europese Unie moet de scheefgetrokken verhoudingen weer gladstrijken.

Dinsdag was Cavusoglu in Berlijn voor een ontmoeting met zijn Duitse collega Sigmar Gabriel. Tijdens de gezamenlijke persconferentie vroeg hij Gabriel om het negatieve reisadvies naar Turkije in te trekken. Gabriel waarschuwde Duitse reizigers die naar Turkije willen, omdat er vorig jaar Duitsers zonder duidelijke redenen werden opgepakt.

Turkije werkt de afgelopen maanden aan betere betrekkingen met Duitsland. ‘We zijn van mening dat het tijd is voor Duitsland en Turkije om weer normaal met elkaar om te gaan,’ zei de Turkse premier Binali Yıldırım op 14 februari. De relatie tussen Duitsland en Turkije verslechterde vorig jaar, toen Turkse politici in aanloop naar het referendum geen campagne mochten voeren in Duitsland.

De Turkse regering liet in februari de Duitse journalist Deniz Yücel vrij, als teken van goede wil. De journalist zat meer dan een jaar vast in Turkije, hij werd verdacht van spionage en het verspreiden van terroristische propaganda.