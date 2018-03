Deense regering verdubbelt straffen in probleemwijken

‘Geen getto’s meer in 2030.’ Dat is de slagzin van de Deense regering voor een campagne waarmee de integratie moet worden verbeterd. De Deense premier Lars Lokke Rasmussen presenteerde donderdag een plan in Kopenhagen. Het doel is om segregatie tegen te gaan.

Dat meldt de Britse krant Financial Times. De Deense regering wil dat er in 2030 geen ‘getto’s’ meer zijn in Denemarken. Hiervoor zijn 22 verschillende maatregelen bedacht. De meest omstreden maatregel staat de politie toe om in probleembuurten de straffen te verdubbelen voor misdaden als vandalisme of diefstal.

Ook wil de regering voorkomen dat mensen in de bijstand een woning in de aangewezen probleemwijken krijgen toegewezen. Migranten die in probleemwijken gaan wonen, worden gekort op hun uitkeringen. Gemeenten die immigranten aan een baan of opleiding helpen, krijgen daarvoor een beloning. Ook wil de Deense regering een gebiedsverbod opleggen aan criminelen, om ze uit probleemwijken te weren. Afgelopen jaar ging Denemarken gebukt onder een stijging van bendegeweld.

Sociaal-democraten akkoord met integratieplan

Opmerkelijk is dat zelfs de Deense sociaal-democraten met deze maatregel akkoord gaan. De leider van de sociaal-democraten, Mette Frederiksen, maakte onlangs bekend campagne te willen voeren voor een beperking van het aantal niet-westerse asielzoekers.

Rasmussen: ‘Naïviteit moet plaatsmaken voor realisme’

‘Naïviteit moet plaatsmaken voor realisme,’ zegt Rasmussen, ‘passiviteit moet wijken voor eisen stellen. Met deze maatregel laten we zien dat problemen niet langer worden genegeerd.’

Eerder stond de Deense regering de politie toe om cash en juwelen van asielzoekers in beslag te nemen. Die maatregel wordt in de praktijk nog nauwelijks gebruikt. De Deense regering geeft ook toe dat in het verleden zes plannen tegen gettovorming geen succes boekten. De vraag blijft of deze nieuwe maatregelen wel het beoogde effect zullen hebben.