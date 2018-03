EU-document snoeihard over Brexit-speech Theresa May

De Britse premier Theresa May kan het maar niet goed doen bij de kopstukken van de Europese Unie (EU). De Europese Commissie fakkelt haar meest recente Brexit-speech af in een uitgelekt document.

May hield vorige week vrijdag opnieuw een speech over de Britse visie op Brexit. Daarin zei ze onder meer dat de Britse toegang tot de interne vrije markt van de EU ‘gereduceerd’ zal worden. Een ‘verandering van toon, maar niet van inhoud,’ concludeert de Europese Commissie in een rondgestuurd rapport dat woensdag in handen kwam van de Britse krant The Guardian.

‘May wil stiekem gedeeltelijk lidmaatschap’ EU-markt

Volgens de Europese Commissie richten de Britten zich nog altijd te veel op de interne belangen, en worden de ‘rode lijnen’ van de EU niet in acht genomen. De EU weigert de Britten toegang te geven tot de interne markt, als ze zich niet houden aan de fundamentele principes van onder meer het vrije verkeer van personen. De Britten willen bijvoorbeeld niet meer bij de douane-unie horen. ‘Tegenstrijdig en onoverkomelijk,’ aldus het rapport van de Europese Commissie.

May wordt beschuldigd van ‘double cherry-picking’: volgens het Europese bestuursorgaan shopt ze selectief rond in elementen van EU-lidstaten en handelsverdragen met derde landen. Ze noemde bijvoorbeeld handelsverdragen die de EU nu met Canada en Zuid-Korea heeft, maar verwees ook naar bijvoorbeeld Oekraïne, en pleitte voor een ‘nieuw en beter model’ dat volgens de Europese Commissie simpelweg neerkomt op een ‘gedeeltelijk lidmaatschap van de interne markt’. Haar visie op de toekomst van het economisch partnerschap is de EU nog altijd niet duidelijk genoeg.

May biedt geen oplossing voor vraagstuk rond Ierland, vindt EU

Het grootste struikelblok voor de EU is dat May geen oplossing biedt voor het vraagstuk rond de grens tussen (EU-lidstaat) Ierland en Noord-Ierland. Waar in december een compromis werd bereikt over de Noord-Ierse grens – de grens zou open blijven – wil de Britse regering nu niet garanderen dat die afspraak gepaard gaat met een douane-unie. Daarmee blijft het vrij verkeer van goederen in stand, maar de Europese Unie verlangt dan wel dat Noord-Ierland zich aan Europese regelgeving blijft houden.

Dat zou betekenen dat Noord-Ierland gebonden is aan het Hof in Luxemburg, en daarmee wordt Noord-Ierland losgeweekt van de rest van het koninkrijk. Althans, zo redeneert May: ‘Een dergelijk voorstel brengt de eenheid van het Britse koninkrijk in gevaar.’ May is niet van plan om hier gehoor aan te geven, sterker nog: ‘Geen enkele Britse premier zou deze concessie doen,’ zei ze eerder.