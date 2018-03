EU eist 2,7 miljard van Londen voor haar begroting

Midden in het toch al hevige Brexit-debat gooit Brussel nog eens olie op het vuur. De Europese Commissie eist 2,7 miljard euro van Londen omdat de Britten weigeren douanerechten voor import uit China te betalen.

De douanerechten die lidstaten afstaan, behoren tot inkomstenbronnen voor de begroting van de Europese Unie (EU). In maart vorig jaar vroeg de Europese Commissie het Verenigd Koninkrijk al om 2 miljard euro over te maken, maar Brussel kreeg destijds nul op het rekest.

Europese Commissie verdenkt Londen van ‘massale fraude’

Het geld dat de EU naar eigen zeggen nog van de Britse regering tegoed heeft, is inmiddels opgelopen tot 2,7 miljard euro. De Europese Commissie verdenkt Londen van ‘massale fraude’ bij de invoer van onder meer textiel en schoeisel uit China, meldt nieuwssite Politico. Zo waardeerden de Britten damesbroeken op een prijs van 91 cent per kilo, terwijl de marktprijs van 1 kilo katoen al 1,44 euro bedroeg.

Het Brusselse antifraudenetwerk OLAF concludeert dat de Britse douane oogluikend heeft toegestaan dat importeurs ‘fictieve en valse’ facturen hebben gebruikt om de waarde van goederen te bepalen. Dat is al aan de gang sinds 2007, terwijl de Britten volgens de Europese Commissie herhaaldelijk zijn geïnformeerd en zijn verzocht om actie te ondernemen.

Gespannen verhoudingen na kritiek op Brexit-speech

De aanmaning komt op een moment dat de verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wegens het naderende vertrek van de Britten uit de Unie toch al gespannen is. Woensdag maakte de Europese Commissie de kachel aan met de Brexit-speech die de Britse premier Theresa May vorige week vrijdag had gehouden. In een rapport dat intern moest blijven, noemden Europees Commissarissen het ‘tegenstrijdig en onoverkomelijk’ dat de Britten niet meer bij de douane-unie van de EU willen horen.

May wordt ook beschuldigd van ‘double cherry-picking’: volgens het Europese bestuursorgaan shopt ze selectief rond in componenten van EU-lidstaten en de handelsverdragen met derde landen. Ze noemde bijvoorbeeld handelsverdragen die de EU met Canada en Zuid-Korea heeft gesloten, maar ze verwees ook naar Oekraïne. May pleitte voor een ‘nieuw en beter model’ dat volgens de Europese Commissie simpelweg neerkomt op een ‘gedeeltelijk lidmaatschap van de interne markt’. Haar visie op de toekomst van het economisch partnerschap is de EU nog altijd niet duidelijk genoeg.

‘Britten hebben geen oplossing voor Noord-Ierse grens’

Het grootste struikelblok voor Brussel is dat May geen oplossing biedt voor het vraagstuk rond de grens tussen (EU-lidstaat) Ierland en Noord-Ierland, dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort. Waar in december een compromis werd bereikt over de Noord-Ierse grens – de grens zou open blijven – wil de Britse regering niet garanderen dat die afspraak gepaard gaat met een douane-unie. Daarmee blijft het vrij verkeer van goederen in stand, maar de Europese Unie verlangt dan wel dat Noord-Ierland zich aan Europese regelgeving blijft houden. May ziet daar niets in, zei ze in haar speech: ‘Een dergelijk voorstel brengt de eenheid van het Britse koninkrijk in gevaar.’