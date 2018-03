Immigratie en economie speerpunt voor gedesillusioneerde Italianen

Italië gaat zondag naar de stembus voor de verkiezingen voor een nieuw parlement. Eurosceptische en anti-immigratiepartijen gaan aan kop in de peilingen.

De verslechterde economie en immigratie waren belangrijke campagnethema’s. In de meest recente peilingen scoorde Forza Italia, de partij van de 81-jarige oud-premier Silvio Berlusconi, goed, evenals de anti-immigratiepartij Lega Nord. De twee partijen hebben een bondgenootschap gesloten voor de verkiezingen en, hoewel ze goed scoren in de peilingen, is het nog maar de vraag of ze een parlementaire meerderheid zullen behalen.

Verlies verwacht voor sociaaldemocraten

Berlusconi zelf kan vanwege een strafrechtelijke veroordeling van belastingfraude uit 2013 geen zitting nemen in het openbaar bestuur, maar hij heeft de voormalige voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani naar voren geschoven als premierskandidaat voor zijn partij.

Ook de Vijfsterrenbeweging van Luigi di Maio boekt goede resultaten. Die partij is echter geen lijstverbinding met andere partijen aangegaan, waardoor zetelwinst waarschijnlijk beperkt blijft. De sociaaldemocraten van premier Paolo Gentiloni kan vermoedelijk op een fiks verlies rekenen.

Berlusconi wil immigranten uitzetten

Sinds 2013 zijn er zeker 600.000 illegale migranten naar Italië gekomen, via de dodelijke oversteek vanuit Libië over de Middellandse Zee. Italië heeft het als grensland van de gehele Europese Unie samen met Griekenland qua migratie het zwaarst te verduren, en ook de bevolking vindt dat er te veel migranten in Italië zijn. Veel politici hebben dit thema dan ook aangegrepen tijdens hun campagnes. Zo vindt oud-premier Berlusconi dat immigranten op grote schaal moeten worden uitgezet.

Ook de economie is een speerpunt. Hoewel de Italiaanse economie weer groeiende is, heeft het nog niet het niveau van voor de financiële crisis bereikt en de werkloosheid is hoog.

Italianen kunnen tot 22.00 uur naar de stembus. Kort daarna worden de eerste exitpolls verwacht. De definitieve uitslag laat tot maandag op zich wachten.