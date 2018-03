Khamenei woest: ‘Westen, bemoei je niet met ons’

De Iraanse ayatollah Ali Khamenei heeft zich stevig uitgelaten over de westerse kritiek op de inmenging van zijn land bij talloze regionale conflicten. ‘Jullie hebben er niets mee te maken. Het is onze regio. Waarom zijn jullie hier?’ staat op de officiële site van de leider.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian bezocht Teheran deze week juist om te praten over de bemoeienis van het land bij allerlei regionale conflicten. Zo helpt Iran het regime van president Bashar al-Assad in diens strijd tegen de rebellen in Syrië en steunt het land de terroristische organisatie Hezbollah in Libanon. Tijdens het bezoek is ook gesproken over Irans nucleaire programma, meldt persbureau Reuters.

Nu de Franse minister weer is vertrokken, laat de geestelijk leider zich vernietigend uit: ‘Europese landen komen naar Teheran en zeggen dat ze willen onderhandelen over onze aanwezigheid in de regio. Jullie hebben er niets mee te maken. Waarom ben je hier?’

Niet onderhandelen met Amerika

De leider wil alleen onderhandelen over de kwestie met andere landen in de regio. ‘We zullen onderhandelen met Amerika, wanneer we aanwezig willen zijn in Amerika,’ voegde hij daar dreigend aan toe.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt zich terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran, tenzij drie Europese ondertekenaars helpen om het akkoord te ‘herstellen’ door Iran te dwingen zijn invloed in het Midden-Oosten te beperken en zijn atoomprogramma aan banden te leggen. De Franse president Emmanuel Macron uitte onlangs hevige kritiek op de nucleaire activiteiten van Iran en dreigde met nieuwe sancties.

Op Twitter sprak Khamenei zich vandaag in harde bewoordingen uit over de positie van de vrouw. ‘Het westerse model voor vrouwen is een symbool van consumentisme, make-up en pronken voor mannen als een middel voor mannelijke opwinding. Alles wat ze beweren, zoals genderongelijkheid enzovoort, het zijn slechts praatjes. De realiteit is anders.’ In een latere tweet wijst hij erop dat veel ‘prominente’ westerse vrouwen (in het kader van de actie #MeToo, red.) zich de afgelopen maanden hebben uitgesproken over seksueel misbruik. Ten slotte voegt hij eraan toe dat hij Iraanse vrouwen als belangrijke exporteurs van de cultuur van het land ziet.