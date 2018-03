Le Pen aangeklaagd voor tonen IS-onthoofding

De Franse extreem-rechtse politicus Marine Le Pen wordt vervolgd omdat ze onthoofdingsfoto’s van Islamitische Staat (IS) heeft gedeeld op sociale media. Op Twitter verspreidde ze beelden van de onthoofding van James Foley, de persfotograaf die in 2014 is vermoord door de terroristische organisatie.

Op het verspreiden van gewelddadige beelden, het misdrijf dat haar ten laste wordt gelegd, staat een maximale straf van drie jaar cel, of een boete van 75.000 euro. Marine Le Pen reageerde verontwaardigd op het nieuws. ‘Ik maak me juist zorgen over de strijd tegen terrorisme. Dit is de wereld op zijn kop.’

Le Pen: ‘Laag-bij-de-grondse politieke beslissing’

Ook denkt Le Pen dat de vervolging politiek gemotiveerd is: ‘een laag-bij-de-grondse politieke beslissing’. Dat zegt ze tegen het Franse persbureau AFP. Volgens Le Pen worden de grenzen van de wet opgezocht om haar te veroordelen. ‘Om mij in staat van beschuldiging te stellen, hebben ze moeten zoeken naar een wettekst die is geschreven om kinderen te beschermen tegen pornokanalen op Minitel.’ (Minitel was tot 2012 in Frankrijk een Teletekstachtige communicatiedienst en een voorloper van internet.)

Le Pen verspreidde de foto’s van Foley in 2015. Twee jaar later werd haar parlementaire immuniteit opgeheven, zodat het Openbaar Ministerie onderzoek kon doen. Ook dat besluit kon niet op veel begrip rekenen van Le Pen: ‘Je kunt beter een terrorist zijn die terugkeert van de jihad, dan een parlementariër. Dan loop je minder risico.’