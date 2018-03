Leider Israël-boycotbeweging te gast in EU-Parlement

Omar Barghouti, de leider van de wereldwijde Israël-boycotbeweging BDS, heeft een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. Barghouti noemt Israël een ‘apartheidsstaat’. Hij was uitgenodigd door een socialistisch Parlementslid.

Barghouti was woensdag te gast op de conferentie ‘Israëlische kolonisatie in Palestina en de Europese Unie’, georganiseerd door de Portugese europarlementariër Ana Gomes, lid van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. In die fractie zitten ook drie Nederlandse PvdA’ers.

BDS wil Israëlische bedrijven en producten boycotten

De beweging BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) is een wereldwijde campagne om Israël economisch en politiek onder druk te zetten en zo de vermeende onderdrukking van de Palestijnen aan te kaarten. Sinds dertien jaar roept BDS op bedrijven en producten uit Israël te boycotten.

Europarlementslid Gomes zei onder meer dat zij blij was dat de bijeenkomst kon doorgaan ondanks de inspanningen van de ‘perverse Israëlische lobby’. Onder anderen de Israëlische politicus Isaac Herzog vroeg het Europees Parlement eerder deze week om het evenement met Barghouti af te blazen.

BDS: Israël is ‘apartheidsstaat’

‘Op basis van mijn toewijding aan een tweestatenoplossing baart jullie uitnodiging aan BDS-activist Omar Barghouti mij grote zorgen,’ zei Herzog. Hij wees erop dat Barghouti Israël een ‘apartheidsstaat’ noemt en dat de BDS-beweging Israël wil ontmantelen en wil vervangen door een Arabische meerderheidsstaat.

Ook de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani had zijn twijfels over de bijeenkomst, maar kon die niet voorkomen. In het bijzijn van een klein aantal linkse europarlementariërs verdedigde Barghouti het middel van de boycot door de Israëlische regering van ‘apartheid’ en extreem-rechts gedachtegoed te beschuldigen.

‘Boycotbeweging is juist nadelig voor Palestijnen’

De voorzitter van de Europese Joodse Associatie, Menachem Margolin, wierp tegen dat de in zijn ogen ‘antisemitische’ BDS-beweging vooral nadelig is voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, die BDS zegt te willen steunen. ‘Het is bewezen dat duizenden Palestijnen hun baan hebben verloren door de BDS-activiteiten tegen fabrieken waar ze werkten.’

BDS is controversieel en wordt door critici geregeld van antisemitisme beschuldigd. Denemarken en Noorwegen hebben in december aangekondigd subsidies te zullen stoppen voor non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met BDS-activiteiten. In januari verklaarde de inmiddels afgetreden VVD-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra tijdens een bezoek aan Israël dat hij een fel tegenstander is van BDS.

In Nederland gingen in 2016 ‘pro-Palestijnse inspecteurs’ tientallen supermarkten langs om producten die afkomstig zijn van de Westelijke Jordaanoever te bestempelen als ‘besmet’. Volgens de zelfbenoemde inspecteurs mogen deze producten niet meer worden verkocht. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde BDS anderhalf jaar terug nog ‘lachwekkend’, onder meer omdat die totaal niet effectief lijkt te zijn: nadat de boycotcampagne in 2005 werd opgericht, bleef de Israëlische economie aanzienlijk groeien.

Vorige maand wilde een groep Israëlische cartoonisten een tentoonstelling organiseren met kritische spotprenten over de mensenrechtensituatie in Iran. Maar het Europees Parlement noemde die cartoons – waarop onder meer de spot wordt gedreven met de doodstraf op homoseksualiteit en de vrouwenrechten in Iran – ‘te controversieel’. Daarom ging de tentoonstelling niet door.