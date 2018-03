Matteo Renzi stapt op na verkiezingsnederlaag

Matteo Renzi treedt terug als leider van de Italiaanse Democratische Partij. De 43-jarige oud-premier maakte zijn vertrek maandag bekend. Hij zei dat zijn PD in de oppositie gaat.

De PD moet geen pact sluiten met ‘extremistische partijen’, zei Renzi maandag. Hij doelt daarmee op de 5 Sterrenbeweging van Luigi Di Maio en de Lega van Matteo Salvini.

Leider 5 Sterrenbeweging staat open voor ‘alle coalities’

Beide partijen boekten een grote winst tijdens de verkiezingen van zondag. De 5 Sterrenbeweging sleepte ruim 32 procent van de stemmen binnen, en Lega 18 procent. Daarmee is Italië het eerste land in Europa met een ‘populistische’ meerderheid.

5 Sterrenbeweging-leider Di Maio zei maandagochtend dat hij openstaat voor gesprekken met alle andere partijen, en voor alle mogelijke coalities: ‘Wij zijn de absolute winnaars,’ zei Di Maio in Rome. ‘Wij voelen ons er verantwoordelijk voor om dit land een regering te geven. We staan open voor alle politieke mogelijkheden. De nadruk zal liggen op werk, veiligheid, migratie en belastingen.’

Toenmalig premier Renzi struikelde eind 2016 over een referendum over een grondwetshervorming. Hij had zijn lot verbonden aan de uitkomst van die volksraadpleging. De politicus keerde vorig jaar terug als leider van de centrum-linkse PD, maar kon niet voorkomen dat zijn partij tijdens de parlementsverkiezingen zondag een flinke nederlaag leed.