Merkel heeft geen behoefte aan genderneutraal volkslied

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil niet dat het Duitse volkslied genderneutraal wordt. SPD-lid Kristin Rose-Möhring had de suggestie gedaan om woorden als ‘vaderland’ en ‘broederland’ uit het lied te vervangen door genderneutrale termen.

Rose-Möhring, sinds 2001 ‘gelijkheidscommissaris’ in Duitsland, opperde afgelopen weekeinde om mannelijke woorden en verwijzingen in Das Lied der Deutschen te schrappen.

Rose-Möhring wilde onder meer hetVaterland vervangen door Heimatland, en ‘broederlijk’ door ‘moedig’. Rose-Möhring heeft zich ongetwijfeld laten inspireren door de regering van de Canadese premier Justin Trudeau, die onlangs het volkslied O Canada genderneutraal maakte door woorden als sons (zonen) aan te passen.

Genderneutraal volkslied is ‘onnodig’, vindt Merkel

Merkel ziet niets in dergelijke veranderingen. ‘De bondskanselier is zeer gelukkig met ons prachtige volkslied in zijn traditionele vorm en ziet de noodzaak voor verandering niet,’ zei Merkels woordvoerder Steffen Seibert maandag.

Het nieuws kwam kort voordat de sociaal-democratische SPD aankondigde dat tweederde van haar leden had gestemd voor een coalitie met de CDU/CSU van Angela Merkel.

De weg is nu vrij voor bondskanselier Merkel om na de langste formatieperiode in Duitsland ooit, volgende week in de Bondsdag de eed af te leggen als regeringsleider.

Het wordt Merkels vierde termijn als bondskanselier. Merkel zei eerder dat er een ministersploeg klaar staat voor de nieuwe Große Koalition die nieuw elan zal brengen. De ongeveer 464.000 SPD-leden konden tot zaterdag hun stembriefjes inleveren met daarop hun keuze over een eventuele regeringsdeelname.