Moskou: Britten voeden ‘anti-Russische campagne’

De gemoederen in Rusland en Engeland lopen hoog op over de vermeende vergiftiging van de Russische oud-spion Sergei Skripal. Terwijl Britse vingers naar president Vladimir Poetin wijzen, beschuldigt Moskou Londen juist van het voeden van een ‘anti-Russische campagne’.

Skripal en zijn dochter Yulia werden zondag bewusteloos gevonden op een bankje in de Engelse stad Salisbury. Een ‘noodcommissie’ van de Britse regering kwam dinsdag bijeen om de kwestie te bespreken.

Johnson vermoedt net als bij Litvinenko ‘Russische misdaad’

Uitspraken van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson wijzen erop dat in Londen vermoedens bestaan dat Moskou achter de vergiftiging zit. Zo refereerde Johnson aan een andere Russische ex-spion, Aleksandr Litvinenko, die in 2006 omkwam door vergiftiging met polonium. Er bestaan sterke vermoedens dat Rusland verantwoordelijk was voor de moord op de dissident, die kort daarvoor tot Brits staatsburger was genaturaliseerd.

‘Wij weten niet wat er is gebeurd in Salisbury, maar als het zo erg is als het lijkt, is het een nieuwe misdaad in de reeks van misdaden waarvan we de schuld bij Rusland kunnen leggen,’ aldus Johnson dinsdag. Als dat klopt, zei hij, kan de kwestie onder meer ‘gevolgen’ hebben voor de Britse deelname aan het WK voetbal in Rusland, komende zomer. De Britse politie waarschuwt voor ‘overhaaste conclusies’.

‘Spion misbruikt voor anti-Russische campagne in westerse media’

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken reageert als door een adder gebeten op suggesties dat Russen de voormalige spion hebben vergiftigd. ‘Wat er met Skripal is gebeurd, wordt onmiddellijk aangegrepen om de anti-Russische campagne in westerse media verder aan te zwengelen,’ zei woordvoerder Maria Zakharova woensdag.

De Britse krant The Telegraph publiceerde woensdag een verhaal waarin wordt gesuggereerd dat Poetin de spion inderdaad dood wilde hebben. In 2006 werd Skripal in Rusland opgepakt op verdenking van innige contacten met de Britse geheime dienst MI6, waarna hij in 2010 werd vrijgelaten in ruil voor Russische spionnen die waren opgepakt in het Verenigd Koninkrijk. Op televisie zou Poetin daarna hebben gezegd: ‘Verraders zullen het loodje leggen. Geloof me. Deze mensen verraadden hun vrienden, hun broeders.’

‘Onbekende substantie’ is mogelijk zenuwgas VX

Skripal en zijn dochter Yulia verkeren nog altijd in kritieke toestand. Volgens de Britse politie is bij hen een ‘onbekende substantie’ aangetroffen. Chemische onderzoekers proberen te achterhalen om welke substantie het gaat. The Telegraph schrijft dat het mogelijk het zenuwgas VX betreft.

Dinsdag concludeerden de Verenigde Staten officieel dat Noord-Korea de halfbroer van dictator Kim Jong-un vorig jaar liet vermoorden met datzelfde zenuwgas.