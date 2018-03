Na dreun Italië wil Timmermans ‘meer solidariteit’

Extreem-rechts aan de poorten van de macht. Hoe denkt u daarover? De vraag wordt gesteld aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij reageerde op de politieke aardverschuiving die de Italiaanse verkiezingen teweeg heeft gebracht: ‘We moeten nog harder werken om de Europese idealen over te brengen.’

Lees de analyse van Jelte Wiersma: Italië eerste Europese land met ‘populistische’ meerderheid

Vanochtend schrijft de Financial Times dat het nieuwe Italiaanse parlement op ramkoers ligt met de Europese Unie. De Italianen gingen zondag naar de stembus en kozen massaal voor eurosceptische partijen. De populistische Vijfsterrenbeweging won de verkiezingen overtuigend: ze kreeg 32,7 procent van de stemmen. De andere winnaar was de extreem-rechtse Lega (voorheen Lega Nord), die steeg van 4,1 procent bij de vorige parlementsverkiezingen in 2013 naar 17,4 procent nu.

Timmermans pleit voor solidariteit

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans reageerde vanochtend op de Franse radiozender Europe 1. Gevraagd naar zijn reactie op de politieke aardverschuiving in Italië, als een van de oprichters van de Europese Unie een van de landen die het meest aan het Europese project hechten, antwoordt Timmermans dat hij vastbesloten is om nog harder te werken voor een verenigd en solidair Europa. ‘De inzet is hoog,’ zegt Timmermans, ‘het gaat over de toekomst van onze kinderen.’

Opmerkelijk is dat Timmermans de winst van de eurosceptische partijen wijt aan de Italiaanse politiek: ‘De Italianen zijn teleurgesteld in de politiek, teleurgesteld in de resultaten van de Italiaanse politiek, en ook teleurgesteld in Europa. Er is veel werk te verrichten.’ Timmermans zegt dat hij nog steeds vastberaden is en de Italianen gaat overtuigen van een toekomst in de Europese Unie.

Ook wordt Timmermans voor de voeten geworpen dat de Europese Unie er niet in is geslaagd een antwoord te formuleren op de migrantenstroom die Italië hard heeft geraakt. ‘We hebben wel degelijk geholpen,’ aldus Timmermans, ‘twee jaar geleden was het veel erger.’ Volgens Timmermans wordt er hard aan gewerkt, maar is er nog geen langetermijnoplossing. ‘We moeten met de lidstaten een manier vinden om de buitengrenzen te beschermen en solidair zijn binnen de Europese Unie.’

Timmermans: Italiaanse verkiezing waarschuwing voor lidstaten

‘Dat willen we veranderen, we willen solidariteit organiseren. Nu willen we andere lidstaten gaan overtuigen. Dat kan misschien met behulp van de Italiaanse verkiezingsresultaten.’ Van die redenering is nog niet iedereen in de Europese Unie overtuigd. De Hongaarse premier Viktor Orbán zei bijvoorbeeld zondag op een campagnebijeenkomst: ‘We hebben meer kinderen nodig, niet meer migranten.’