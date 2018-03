Nederlanders in Brussel: weg met Selmayr

Nederlandse Europarlementariërs zijn vastberaden: topman Martin Selmayr, die op schimmige wijze de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie werd, moet weg. ‘Als dit in Burkina Faso gebeurt, krijgt het land geen steun meer.’

De Tweede Kamer wil dat het kabinet opheldering gaat vragen in Brussel. Nederlandse Europarlementariërs van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en SP willen dat de benoeming van Selmayr tot secretaris-generaal wordt teruggedraaid, bleek dinsdagavond tijdens een NOS-debat in Brussel. VVD’er Hans van Baalen vindt de benoeming van de Duitser – die volgens critici vooraf al vaststond – meer passen in een bananenrepubliek. ‘Als dit in Burkina Faso gebeurt, krijgt het land geen steun meer en zeggen we: zo bestuur je een land niet. Dus het beste is dat hij nu zich terugtrekt.’ Dennis de Jong (SP) sprak van een ‘schande’.

CDA houdt nog slag om de arm

De enige Nederlandse partij die nog een slag om de arm houdt, is het CDA, onderdeel van de Europese Volkspartij van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, vertrouweling van Selmayr. CDA-europarlementariër Esther de Lange geeft wel toe dat de zaak ‘stinkt’, maar zij wil eerst alle informatie op tafel hebben. Als het klopt dat Selmayr EU-commissarissen na hun vertrek meer wachtgeld, een kantoor, assistenten en een auto met chauffeur heeft beloofd – zoals de Franse krant Libération beweerde – dan moet hij inderdaad vertrekken, zegt De Lange.

Volgens critici het ‘zeer verliep de promotie erg schimmig, maar de commissie houdt vol dat alles strikt volgens de regels is gegaan. Maar daaraan wordt van alle kanten ernstig getwijfeld, zelfs door D66. Kamerlid Kees Verhoeven, die zichzelf ‘zeer pro-EU’ noemt, stelde dinsdag Kamervragen: volgens hem ‘vernietigt’ de benoeming van Selmayr het draagvlak van de EU.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld noemt de bliksembenoeming van de Duitser ‘moreel gezien niet in de haak’. Het Europees Parlement wil volgende week in een plenair debat in Straatsburg uitleg van de commissie over ‘Selmayrgate’.

Juncker schoof Selmayr door naar hoogste post

Selmayr (47) had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal. Maar Juncker schoof de Duitser vrijwel direct door naar de hoogste ambtelijke post, toen hij 21 februari bekendmaakte dat de Nederlander Alexander Italianer die plek op 1 maart verlaat omdat hij met pensioen gaat. Vermoed wordt dat het een poging van Juncker is om over zijn graf te regeren, aangezien zijn termijn in 2019 eindigt.

Andere leden van de Europese Commissie zouden zijn verrast door de procedure, maar stemden wel in met de benoeming. De Duitse jurist wordt de facto de baas over zo’n 33.000 commissieambtenaren.

Kritiek om ‘vriendjespolitiek’

Sinds het aantreden van Selmayr regent het kritiek op wat wordt gezien als ‘vriendjespolitiek’ binnen de EU, onder meer door onthullingen van Libération. Het Europees Parlement heeft vorige week een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond de promotie van de Duitser, na aandringen van de ‘transparantiewaakhond’ van het parlement.

Volgens diverse Brusselse bronnen heeft de Commissie na lang aandringen van journalisten toegegeven dat Selmayr slechts van één andere kandidaat concurrentie had om plaatsvervangend secretaris-generaal te worden. Pikant genoeg gaat het om Selmayrs medewerker Clara Martinez Alberola. Vermoed wordt dat de Spaanse een ‘strovrouw’ was – een tegenkandidaat voor de vorm – omdat intern al was besloten dat Selmayr de positie zou krijgen.