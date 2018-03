Orbán tart EU met felle campagne tegen immigratie

In aanloop naar de Hongaarse parlementsverkiezingen verhardt de toon van premier Viktor Orbán. Als Hongarije de komende vier jaar iets wil bereiken, is het zaak dat er geen vluchteling meer wordt toegelaten. Orbán speelt het hard, en tart de Europese Unie opnieuw.

Orbán spreekt zich dinsdag tijdens een campagnebijeenkomst fel uit. Als Hongarije daarin slaagt, zal de economie ieder jaar met vier procent stijgen, en zal er in 2020 geen werkloosheid meer zijn, belooft Orbán. Volgens de Hongaarse premier leidt immigratie alleen maar tot ‘recessie, stagnatie en verval’.

Orbán: EU krijgt alsnog de rekening voor mijn hek

Harde woorden in aanloop naar de Hongaarse parlementsverkiezingen. De Hongaarse premier, die opnieuw de grootste hoopt te worden, benadrukt dat de Europese Unie zich moet concentreren op de grensbewaking.

Orbán wil nog steeds dat de Europese Commissie meebetaalt aan het Hongaarse grenshek. Hij verlangt in ieder geval dat de Europese Commissie de helft van het hek vergoedt. Dat komt volgens de Hongaarse regering neer op een bedrag van ongeveer 445 miljoen euro. Een eerder beroep op financiële steun van de EU werd afgewezen door voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

Kabinetschef klaagt verloederd Wenen

De kabinetschef van Orbán, Janos Lazar, valt zijn premier bij. Lazar beklaagt zich over de verloederde hoofdstad van buurland Oostenrijk, die volgens hem veroorzaakt is door een ruimhartig asielbeleid. In Wenen zijn de straten vies, zegt Lazar. ‘De migrantengemeenschappen bepalen het stadsbeeld,’ waarbij een video wordt getoond in de regen. Lazar betoogt dat de christelijke bevolking volledig uit Wenen is weggetrokken, maar bewijs daarvoor levert hij niet. Dat meldt de Duitse krant Die Welt.

Opmerkelijk is overigens dat ook de Oostenrijkse regering niets ziet in de verplichte opname van migranten, die door de Europese Unie wordt gewenst. Dat leidde eerder tot grote woede bij buurland Italië.

Dinsdag werd de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans voor de voeten geworpen dat de Europese Unie geen antwoord had op de migratieproblematiek. Vooral Italië is hier hard door geraakt. ‘We hebben wel degelijk geholpen,’ zegt Timmermans tegen de Franse radiozender Europe 1, ‘twee jaar geleden was het veel erger.’ Volgens Timmermans wordt er hard aan gewerkt, maar is er nog geen langetermijnoplossing. ‘We moeten met de lidstaten een manier vinden om de buitengrenzen te beschermen en solidair zijn binnen de Europese Unie.’

Op de Hongaarse solidariteit kan Timmermans voorlopig geen beroep doen, lijkt het. De parlementsverkiezingen hebben plaats op 8 april.