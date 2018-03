Poetin presenteert nieuwe ‘onoverwinnelijke’ kernwapens

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt dat Rusland over ‘unieke raketten’ beschikt die door bestaande anti-raketsystemen niet kunnen worden gedetecteerd. Poetin hield donderdag in Moskou zijn jaarlijkse beleidsverklaring, in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 18 maart.

Het eerste deel van zijn speech was vooral gewijd aan bestrijding van de armoede, die hij belooft te halveren in de komende zes jaar. Poetin verklaarde dat de levensverwachting in Rusland moet stijgen naar het niveau als in bijvoorbeeld Frankrijk en Japan.

Vervolgens presenteerde hij een aantal nieuwe toevoegingen aan het Russische wapenarsenaal. Hij maakte gebruik van videopresentaties om de kracht van de wapens te illustreren. Het nieuwste wapen is de zware intercontinentale kernraket Sarmat. De raket is eind vorig jaar getest en kan ‘elke plek op aarde treffen’, aldus Poetin.

Wapens zijn antwoord op Amerika

De Amerikaanse regering onder Donald Trump stelde vorige maand voor om het eigen nucleaire wapenarsenaal uit te breiden en er nieuwe, kleinere atoombommen aan toe te voegen, met het oog op Rusland. Mochten andere landen Rusland treffen met een nucleair wapen, dan volgt een ‘ogenblikkelijk antwoord’, zei Poetin donderdag.

Ook zou er een extreem snelle supersonische raket zijn ontwikkeld. De huidige raketafweer is niet in staat om deze projectielen te onderscheppen, zei Poetin. Een aantal is al in parate dienst. Volgens de president, die de wapens ‘onoverwinnelijk’ noemt, is dit het antwoord op de aanhoudende Amerikaanse inspanningen om een technisch hoogstaand raketafweersysteem op te stellen.

Poetin zei ook dat zijn land werkt aan de bouw van kleine kernkoppen voor geavanceerde kruisraketten en dat het door atoomenergie aangedreven onderzeeërs die kernwapens kunnen vervoeren aan het testen is. Ook die wapensystemen zouden niet traceerbaar zijn.